Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Що з Надею?

Гага та Гуччі

Архів Ротару

Думка про "Вічних"

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Галкіна висміяли за "жіночу" рекламу в Instagram – артист пропонує купити крем для обличчя

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
8 листопада, 14:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Довгий час шанувальники російського шоумена Максима Галкіна хвалили його за оригінальний підхід до рекламування продуктів у його Instagram-профілі. Але цього разу щось пішло не так
Максим Галкін прорекламував крем – фанати висміяли його за це
Максим Галкін прорекламував крем – фанати висміяли його за це / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін тому й не соромиться показувати обличчя без фільтрів та ретуші, тому що стежить за своєю зовнішністю. Через постійне нанесення професійного гриму шкіра обличчя сильно страждає, а графік зйомок та гастролей теж впливає на зовнішній вигляд.

Виявилося, що артист намагається дотримуватися порад косметологів – він використовує різні засоби для догляду за шкірою, зокрема крем.

Реклама

Максим Галкін прорекламував крем для обличчя та викликав неоднозначну реакцію
Максим Галкін прорекламував крем для обличчя та викликав неоднозначну реакцію / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Однак деякі підписники Галкіна вирішили, що подібні процедури – прерогатива жінок, а не чоловіків, і посміялися з шоумена:

  • "Максиме, ну що за жіноча реклама?"
  • "Максиме, ніколи б не подумала, що ви користуєтесь кремом для обличчя!"
  • "Чоловік, якщо він, звичайно, чоловік, не може наносити крем для обличчя. Це жіноче заняття!"
  • "Ха-ха-ха, кремом мажеться".
Скріншот: Instagram

Інші підписники навпаки підтримали Максима, відповівши, що це абсолютно нормально для чоловіків – стежити за собою:

Реклама
  • "Максиме, ви молодець, що не забуваєте стежити за своїм зовнішнім виглядом, тому що багато чоловіків цим нехтують і вважають, що це лише жіноча доля".
  • "Коли чоловіки доглядають за собою – це вогонь".
  • "Ви великий молодець, Максиме".
Скріншот: Instagram

Галкін, як завжди, не почав вступати в дискусію зі своїми підписниками і ніяк не прокоментував глузування деяких коментаторів.

Вас також можуть зацікавіти інші новини:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти