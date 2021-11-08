Галкіна висміяли за "жіночу" рекламу в Instagram – артист пропонує купити крем для обличчя

Максим Галкін тому й не соромиться показувати обличчя без фільтрів та ретуші, тому що стежить за своєю зовнішністю. Через постійне нанесення професійного гриму шкіра обличчя сильно страждає, а графік зйомок та гастролей теж впливає на зовнішній вигляд.
Виявилося, що артист намагається дотримуватися порад косметологів – він використовує різні засоби для догляду за шкірою, зокрема крем.
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Однак деякі підписники Галкіна вирішили, що подібні процедури – прерогатива жінок, а не чоловіків, і посміялися з шоумена:
- "Максиме, ну що за жіноча реклама?"
- "Максиме, ніколи б не подумала, що ви користуєтесь кремом для обличчя!"
- "Чоловік, якщо він, звичайно, чоловік, не може наносити крем для обличчя. Це жіноче заняття!"
- "Ха-ха-ха, кремом мажеться".
Інші підписники навпаки підтримали Максима, відповівши, що це абсолютно нормально для чоловіків – стежити за собою:
- "Максиме, ви молодець, що не забуваєте стежити за своїм зовнішнім виглядом, тому що багато чоловіків цим нехтують і вважають, що це лише жіноча доля".
- "Коли чоловіки доглядають за собою – це вогонь".
- "Ви великий молодець, Максиме".
Галкін, як завжди, не почав вступати в дискусію зі своїми підписниками і ніяк не прокоментував глузування деяких коментаторів.
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