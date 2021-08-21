Сьогодні прем'єра шоу Співають всі: чого чекати від випуску і хто стане головним гостем

Сьогодні стартує грандіозне шоу «Співають всі!» на телеканалі «Україна» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Приготуйтеся до музичного вибуху в світі українського телебачення! Вже сьогодні на телеканалі "Україна" стартує народне шоу "Співають всі".

На сцену вийдуть люди різного віку, професій і музичних уподобань. Разом із зірковою сотнею суддів учасників оцінюватиме і нинішній представник України на "Євробаченні" – гурт Go_A.

Не треба собі ставити за ціль сподобатися, тут головне запам'ятатися, показати себе справжнього. Тому що якщо ти намагаєшся комусь щось показати, то воно ніколи не буває природно. А коли ти просто такий, який є, як показує практика, особистий досвід, це працює, – каже фронтвумен Катерина Павленко.

Група Go_A стане зірковою гостею першого випуску шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На сцені з'являться й досвідчені музиканти, й новачки, які готові проміняти обридлу синицю на бажаного журавля і підкорити сцену найспівочішого шоу країни "Співають всі".

Мені важливо, щоб людина своєю роботою, співом своїм, поведінкою на сцені чіпляла, викликала мурашки, щоб людина несла якусь ідею і була чимось наповнена і тоді це завжди відчувається, – зізнався Сергій Танчинець з гурту БEZ ОБМЕЖЕНЬ, який теж потрапив у сотню журі.

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець / Фото: прес-служба

Артем Пивоваров перед зйомками шоу теж розповів, на що насамперед звертатиме увагу.

Перш за все це харизма, енергетика, яку випромінює виконавець. І вміння та здібності володіти своїми вокальними даними, – поділився артист.

Артист і саундпродюсер Артем Пивоваров / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Проєкт такого формату і масштабу на українському телебаченні покажуть вперше. Наша адаптація "Cпівають всі" дещо відрізняється від британського оригіналу, а це робить шоу ще більш захоплюючим і видовищним!

Детальніше про перший випуск "Співають всі" дивіться в сюжеті:

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