Сімейний вихід Пугачової з дітьми розчулив Мережу: Красиві і щасливі

Алла Пугачова з дітьми з'явилася на світському заході / Фото: скриншот

Алла Пугачова і Максим Галкін не з тих батьків, хто рідко показує дітей у Мережі. Пара з задоволенням хвалиться досягненнями малюків у себе в соцмережах і не проти з'явитися на світському заході з Лізою і Гаррі. Гуморист у себе в Instagram опублікував відео, як вся зіркова сім'я збирається на день народження до друзів.

Алла Пугачова разом дітьми і Максим Галкіним відвідали день народження сина близької подруги співачки. До слова, на цей захід було запрошено багато зірок російського шоу-бізнесу.

У Мережі шанувальники зіркової сім'ї оцінили нову публікацію.

"Алла абсолютно незрівнянно виглядає, дуже красива. Максим, спасибі що ділитеся"

"І не тільки модні. Красиві і щасливі"

"Чудова сім'я"

Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде актрисою – в Мережі не раз милувались її акторськими навичками.

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