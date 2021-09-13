Семейный выход Пугачевой с детьми умилил Сеть: Красивые и счастливые

Алла Пугачева с детьми появилась на светском мероприятии / Фото: скриншот

Алла Пугачева и Максим Галкин не из тех родителей, кто редко показывает детей в Сети. Пара с удовольствием хвастается достижениями малышей у себя в соцсетях и не против появится на светском мероприятии с Лизой и Гарри. Юморист у себя в Instagram опубликовал видео, как вся звездная семья собирается на день рождения к друзьям.

Алла Пугачева вместе детьми и Максим Галкиным посетили день рождения сына близкой подруги певицы. К слову, на этом мероприятие было приглашено много звезд российского шоу-бизнеса.

В Сети поклонники звездной семьи оценили новую публикацию.

"Алла совершенно бесподобно выглядит, очень красивая. Максим, спасибо что делитесь"

"И не только модные. Красивые и счастливые"

"Великолепная семья"

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.

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