Серіал "Зломовчання": 10 цікавих фактів про головну серіальну прем'єру сезону

Топ-10 фактів про українсько-хорватський серіал "Зломовчання". / Фото: прес-служба

10 грудня ексклюзивно на OLL.TV виходить перша серія детективного серіалу "Зломовчання". Шестисерійний фільм розповідає про київську бізнес-леді у виконанні Ксенії Мішиної, яка дізнається про зникнення своєї племінниці.

Головна героїня вирушає на її пошуки й у результаті власного розслідування виходить на слід великої міжнародної кримінальної організації. Остання займається викраденням українських дівчат для сексуального рабства в Європі. Боротися зі злочинцями Ользі допомагають хорватський детектив Володимир та журналіст Стрібор.

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Ксенія Мішина виконає головну роль у фільму. / Фото: пресслужба

"Зломовчання" зібрало низку зіркових акторів. Компанію Ксенії Мішиній склали Горан Богдан ("Фарго"), Віктор Сарайкін ("Слуга народу"), Андрій Ісаєнко ("Кіборги"), Ігор Гнєзділов ("Кріпосна"), Ірина Веренич-Островська ("Мої думки тихі") та інші. Режисером виступив Далібор Матанич, фільми якого зібрали кілька десятків нагород, серед яких і приз Каннського кінофестивалю, а його проєкт "The Paper" вийшов на Netflix.

"Зломовчання" зібрало низку зіркових акторів. / Фото: пресслужба

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Серіал примітний не лише тим, що зібрав таку концентрацію талантів. Він піднімає важливу для всього світу тему, має один із найбільших бюджетів у вітчизняному кіно, бере за основу реальні події… але про все це та багато іншого — за пунктами:

Спеціально для цієї картини Ксенія Мішина опанувала хорватську мову. Багато сцен серіалу розгортаються в Хорватії, де за сюжетом героїня Мішиної живе вже кілька років. Для вивчення хорватської мови акторка мала спеціальний виїзд до цієї країни. Вже в середині зйомок українська зірка настільки поринула у раніше незнайому для себе мову, що місцеві жителі подумали, що вона справді досконало володіє хорватською.

Ксенія Мішина опанувала хорватську мову. / Фото: пресслужба

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"Зломовчання" — перший український серіал, знятий саме для стрімінгової платформи. Раніше ще жоден настільки великий вітчизняний серіал не знімався виключно для онлайн-показів.

Бюджет кожної серії становив 260 тис. євро. За всю історію України було знято лише кілька серіалів, які мали настільки великий бюджет. Ця сума у рази перевищує бюджет пересічного українського серіалу.

Фільм піднімає тему сексуального рабства. Сюжет картини обертається довкола міжнародного злочинного конгломерату, який вербує юних українок для сексуальної експлуатації у європейських борделях. В ООН підрахували, що 260 тис. українців були рабами з 1991 до 2017 року. А під час пандемії ця статистика почала зростати активніше. Серіал дає глядачам можливість зробити корисні висновки, щоб не потрапити на гачок вербувальників.

Фільм піднімає тему сексуального рабства. / Фото: пресслужба

Сюжет серіалу спирається на реальне розслідування сексуальних злочинів. У середині минулого десятиліття в хорватському місті Осієк вихованки дитбудинку заявили, що їх схиляли до сексуальної експлуатації. Місцевий журналіст Драго Хедл присвятив цьому цикл публікацій, де вказав на причетність до скандалу відомих політиків. Ці статті стали сенсацією та спровокували поліцейське розслідування. Згодом автор поклав цей сюжет в основу свого художнього роману "Виборче мовчання" (перша частина "Словонської трилогії"). На основі цього твору і був написаний сценарій для "Зломовчання".

Сюжет серіалу спирається на реальне розслідування сексзлочинів. / Фото: пресслужба

У фільмі чимало відвертих сцен. На відміну від традиційного українського телеконтенту, на "Зломовчання" не поширюються багато обмежень показу пікантних, натуралістичних та інших сміливих кадрів. Причиною став формат серіалу, який, як зазначається вище, від самого початку знятий для онлайн-показу. Це дало авторам серіалу більше творчої свободи.

У фільмі чимало відвертих сцен. / Фото: пресслужба

Дія фільму розгортається паралельно в Україні та Хорватії. Виробництвом стрічки займалися кінокомпанії цих двох країн: Star Media та Drugi Plan. Раніше ці кінокомпанії вже зарекомендували себе як найпотужніші виробники телеконтенту у східній Європі.

У серіалі показуються багато колоритних місць Києва. Тут фігурують не лише туристичні пам'ятки, а й промзони і околиці. Тут зустрічається Поділ, Володимирський собор, хмарочос "Парус", заводи на Рибальському острові, Печерські пагорби та багато інших куточків української столиці, яку автори серіалу намагалися показати максимально виразно.

Дія фільму розгортається паралельно в Україні та Хорватії. / Фото: пресслужба

Фільм знято чотирма мовами. Герої серіалу спілкуються українською, російською, хорватською та англійською. Саме так і можна буде переглянути серіал на OLL.TV, де репліки супроводжуватимуться субтитрами. Водночас онлайн-сервіс викладе і версію серіалу з українським дубляжем.

"Зломовчання" — перший проєкт у лінійці оригінального контенту цієї стрімінгової платформи. За кілька років щорічно випускатиметься близько десяти фільмів ОLL.TV original. Ці картини будуть відрізнятися якіснішою картинкою, більш складним сюжетом і сміливішими темами в порівнянні з тим, що можна зустріти на традиційному ТБ. У цих фільмах будуть показані персонажі та проблеми, близькі багатьом українцям.

Прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться 10 грудня. / Фото: пресслужба

Нагадаємо, ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться 10 грудня 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

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