Серіал "Зломовчання" змушує Ксенію Мішину мовчати (відео)

Дивіться перший тизер українсько-хорватського серіалу "Зломовчання". Творці розповіли, як знімали ролик та яка ідея в ньому закладена

Вийшов проморолик україно-хорватського серіалу «Зломовчання» з Ксенією Мішиною / Фото: пресслужба

Сьогодні, 1 листопада, вийшов проморолик українсько-хорватського серіалу "Зломовчання" , головну роль у якому виконала Ксенія Мішина. Музику та текст для кліпу записала відома україньска співачка Марина Круть. Створенням кліпу на замовлення стрімінгової платформи OLL.TV займалося рекламне агентство Vertigo.

Ми звернулися до наших партнерів, агентства Vertigo та Марини Круть із пропозицією розробити для нас промо серіалу, яких в Україні ще не робили. Промо, яке відразу показало б не тільки оригінальний продукт, а й новий підхід до його просування. І наші партнери перевершили всі наші очікування, – каже керівник OLL.TV original Дмитро Кицай.

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В концепцію кліпу була закладена ідея про те, що кожному з героїв фільму є що приховувати і у кожного є своя причина для мовчання. Таке собі "коло мовчання". Творці відштовхувались від ядра серіалу – сюжету та героїв – і придумували промо з нуля. Як відзначила креативний директор агентства Vertigo Маріанна Мурашко, потрібно було заінтригувати, зачепити глядача, але не розповідати йому сюжет.

Кожному з нас є про що мовчати. Кожен із нас ховає і свої, і чужі таємниці. Тож якщо нас хтось змушує замовчувати правду, то і ми в свою чергу також змушуємо мовчати когось іншого. Таке нескінченне сплетіння таємниць, мовчання і зла, — пояснила концепцію кліпу Маріанна.

Дивіться тизер серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

За задумом авторів у ролику з'являються актори, які виконали ключові ролі у фільмі. Окрім Ксенії Мішиної, у кліпі знялися Ігор Гнездилов, Ірина Веренич-Островська, Ліза Козлова, Георгій Поволоцький та Андрій Ісаєнко. Вони втілили не просто своїх персонажів, а узагальнюючі образи захисника порядку, що переживає тяжкий стрес жінки, беззахисної дівчини, людини з криміналу та підступного бізнесмена.

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Для створення пісні для промо було запрошено співачку Марину Круть, зірку відбору на "Євробачення" й шоу "Голос країни" та "Х-фактор". У її творчості вишукано поєднується традиційна етнолірика та прогресивні ритми indie, pop і house музики. Вона самостійно написала слова й музику до пісні, яка звучить у проморолику "Зломовчання", а також виконала її на бандурі.

У цю композицію я вплела балканські мотиви, адже важлива частина сюжету серіалу розгортається саме в тих краях. Цією композицією я хотіла дати слухачеві можливість відчути наївність молодої жінки, яка піддається обману і маніпуляціям. За своєю природою жінки дуже інтуїтивні й у них добре розвинене внутрішнє чуття. Тож героїня "Зломовчання" чудово розуміє, що її втягують у фатальну історію. Проте вона все одно піддається й ступає на цей шлях. Також у цій композиції присутні низькі баси, які задають тональність сексуальних вібрацій, — поділилася процесом написання пісні Марина Круть.

Прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться у грудні цього року / Фото: пресслужба

Режисер проморолика Максим Бичок називає музичний трек "шикарнючим" та зазначає, що він допоміг у роботі над відео.

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Власне мені під час зйомки було простіше працювати з акторами, коли була музика. Я вибрав певну частину з пісні, де було наростання темпу та сили музики. І саме цей момент наростання ми використовували для акторів як підйом за емоціями. У кожного з персонажів емоція була своя, але ми мали чітку карту того, як рухатися, — розповів Максим.

Зйомки проходили у чорному просторі, і всі актори у кадрі змінювали настрій за рахунок динамічної зміни світла.

Система освітлення прискіпливо шикувалася оператором протягом двох безсонних діб! – поділився Максим Бичок. – Оскільки промо ми вирішили будувати на персоналіях та на акторах серіалу, то знайшли такий прийом – динамічна зміна позицій світла щодо актора у кадрі.

У тизері "Зломовчання" знялися актори, які зіграли центральні ролі у серіалі / Фото: пресслужба

Ця зміна світла давала змогу показати різні обличчя однієї людини. Коли обличчя виглядає як різні маски, які ми носимо. Залежно від кута падіння світла люди виглядають по-різному. Так само як і ми в житті, у різних ситуаціях можемо поводитись по-різному. Власне сама концепція промо серіалу в цьому і була – приховування справжніх думок та поглядів та певною мірою надягання цієї маски обману для завуалювання своїх реальних думок, – розповів Бичок.

Ексклюзивна прем'єра серіалу відбудеться у грудні 2021 року на OLL.TV.

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