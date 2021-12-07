Сестра Бузова заявила, що красивою її вважають лише завдяки фільтрам і показала, як виглядає без ретуші

Сестра Ольги Бузової розповіла про комплекси / Фото: instagram.com/annabuzova
Багато хто пише, що Анна красивіша за свою відому сестру. Сама вона ніяк не відповідає на такі коментарі. Але в Instagram молодша Бузова вирішила зробити зізнання про свою зовнішність. Ганна розповіла про свої комплекси
Красивою хочеться, але не завжди природа дає все. Гарна я лише завдяки фільтрам . Але сьогодні я без фільтрів, і поки що ніхто не написав, що я страшна. Це дуже приємно, – сказала сестра телеведучої.
Блоґер кілька днів вирішила публікувати Stories без ретуші.
До слова, фільтрами любить користуватись і Ольга Бузова. Часто телеведучу за це критикують і підписники зазначають, що на деяких фото її складно впізнати. Сама Бузова зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів та заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.
Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться у сюжеті:
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