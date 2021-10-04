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Папарацці зняли напівоголену Шерон Стоун на пляжі у Франції (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 11:28
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63-річна акторка позувала в золотому квітковому топі, який ледь прикрив її груди. Стоун не відмовляється від гарячих пляжних фотосесій
63-річна Шерон Стоун позувала на пляжі в золотом квітковому топі
63-річна Шерон Стоун позувала на пляжі в золотом квітковому топі / Фото: instagram.com/sharonstone

Днями Шерон Стоун, яка нібито закрутила роман із молодим репером, отримала нагороду Golden Icon Award на Цюріхському кінофестивалі. Відразу після цього акторку помітили на пляжі у Франції, де вона знялася у відвертій фотосесії.

63-річна зірка "Основного інстинкту" позувала перед камерами в золотому топі з ефектним квітковим орнаментом. У перервах між дублями Стоун була закутана в чорну тканину.

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Знімки папараці розлетілися по Мережі. На них можна побачити, як Шерон спускається з човна.

Шерон Стоун на фотосесії у Франції

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Раніше Шерон Стоун вразила публіку Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці актриса з'явилася у неймовірній блакитній сукні від Dolce & Gabbana, усипаній квітами.

Шерон Стоун одягла сукню від Dolce & Gabbana для червоної доріжки Каннського кінофестивалю
Шерон Стоун одягла сукню від Dolce & Gabbana для червоної доріжки Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Ми також писали, що Шерон Стоун втратила маленького племінника – сина її брата. Хлопчик був здоровий, але буквально за пару днів йому стало погано, відмовили всі органи. Пізніше Шерон зізналася, що органи 11-місячного Рівера сім'я пожертвувала нужденним.

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Шерон Стоун сидить на сайті знайомств – дивіться про це відеосюжет:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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