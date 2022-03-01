Шкура продажна! Модель, яка розбила сім'ю Ані Лорак, накинулася на співачку

Яна Бєляєва присоромила Ані Лорак та Алану Мамаєву за їхню позицію. / Фото: Instagram

Вже шостий день українська армія дає відсіч російським окупантам, які вторглися в нашу країну рано-вранці 24 лютого. Поки одні зірки відчайдушно закликають Путіна забрати свої війська з України та припинити війну, інші просто мовчать. Зокрема, Ані Лорак.

Раніше Катерина Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють в Росії. Тепер українська модель Яна Беляєва вирішила "рознести" знаменитостей, які ігнорують війну або ж підтримують президента-агресора.

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25 лютого Лорак опублікувала світлину з парою, де хлопець загорнутий в український прапор, а дівчина – у триколор, і на цьому все. Вона жодного слова не сказала, що відбувається на її батьківщині. Тож 30-річна модель вирішила висловитися:

Ані Лорак, жодного слова на підтримку України. Шкура продажна. Виставила один пост "Ні війні", типу ні вашим, ні нашим! Могла звернутися до народу і пояснити російським ситуацію, як вона є насправді! – написала Беляєва в Instastories.

Скриншот Instastories

Також Яна не змогла пройти повз позицію російської ексмоделі та ексдружини футболіста Павла Мамаєва – Алани. Та підтримує Путіна та всі його злочини.

Ще одна продажна шкура, яка є у колишнього чоловіка. Під час того, як у нього померла близька людина, посилала йому покликання на оплату кремів! Її життя вже й так покарало, залишивши без копійки... Але її єдине джерело прибутку – це інстаграм. Давайте її заблокуємо! – додала Беляєва.

Скриншот Instastories

Нагадаємо, Яна Беляєва – це та дівчина, яка забрала в Ані Лорак чоловіка – турецкого бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. Колись їх разом спіймали в нічному клубі Києва Dali Park, який належить Мурату та Лорак. Тепер Мурат Налчаджіоглу у стосунках з 25-річною киянкою Лілією. Бізнесмен вже освідчився обраниці.

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Раніше Слава Дьомін закликав Ані Лорак не мовчати та зробити вибір. А от дружина Сергія Жигунова відкрито підтримала українців і звернулася до росіян.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного та допомагаймо! Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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