Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомагати українським біженцям (відео)

Шон Пенн продовжує підтримувати Україну / Фото: Getty Images, Facebook

Актор та режисер Шон Пенн один із перших став допомагати Україні у період війни з Росією. Зірка Голлівуду закликає весь світ стати на бік українців.

Навіть більше, напередодні церемонії "Оскар" актор пригрозив розплавити свою статуетку, якщо на заході не дадуть слово Володимиру Зеленському.

Реклама

Тепер Пенн перебуває у Львові, де має намір допомагати біженцям з інших регіонів України. Про візит голлівудського актора повідомив у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Шон Пенн та голова Львівської ОДА Максим Козицький / Фото: Facebook

За словами керівника обладміністрації, Шон запропонував співпрацю зі своїм благодійним фондом для постачання гуманітарної допомоги нужденним.

Реклама

Зараз я говорю не як документаліст, а як керівник благодійної організації CORE. Ми пропонуємо будь-яку допомогу, готові допомогти як із технічними питаннями, так і з комунікацією. Тепер конкретно розуміємо, що треба переселяти людей. Як тільки буде список всього необхідного, ми одразу приєднаємось до допомоги, – сказав під час зустрічі Шон Пенн.

Нагадаємо, на момент вторгнення російських окупантів Шон Пенн був в Україні, де знімав свій документальний фільм. Актор застав перші дні війни. Згодом йому вдалося виїхати звідси.

Також Шон Пенн активно допомагає українським біженцям, які опинилися в Польщі.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.