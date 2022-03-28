Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомагати українським біженцям (відео)

Шон Пенн продовжує підтримувати Україну / Фото: Getty Images, Facebook
Актор та режисер Шон Пенн один із перших став допомагати Україні у період війни з Росією. Зірка Голлівуду закликає весь світ стати на бік українців.
Навіть більше, напередодні церемонії "Оскар" актор пригрозив розплавити свою статуетку, якщо на заході не дадуть слово Володимиру Зеленському.
Тепер Пенн перебуває у Львові, де має намір допомагати біженцям з інших регіонів України. Про візит голлівудського актора повідомив у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.
За словами керівника обладміністрації, Шон запропонував співпрацю зі своїм благодійним фондом для постачання гуманітарної допомоги нужденним.
Зараз я говорю не як документаліст, а як керівник благодійної організації CORE. Ми пропонуємо будь-яку допомогу, готові допомогти як із технічними питаннями, так і з комунікацією. Тепер конкретно розуміємо, що треба переселяти людей. Як тільки буде список всього необхідного, ми одразу приєднаємось до допомоги, – сказав під час зустрічі Шон Пенн.
Нагадаємо, на момент вторгнення російських окупантів Шон Пенн був в Україні, де знімав свій документальний фільм. Актор застав перші дні війни. Згодом йому вдалося виїхати звідси.
Також Шон Пенн активно допомагає українським біженцям, які опинилися в Польщі.
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