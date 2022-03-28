Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помогать украинским беженцам (видео)

Шон Пенн продолжает поддерживать Украину / Фото: Getty Images, Facebook

Актер и режиссер Шон Пенн одним из первых стал помогать Украине в период войны с Россией. Звезда Голливуда призывает весь мир встать на сторону украинцев.

Более того, накануне церемонии "Оскар" актер пригрозил расплавить свою статуэтку, если на мероприятии не дадут слово Владимиру Зеленскому.

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Сейчас же Пенн находится во Львове, где намерен помогать беженцам из других регионов Украины. О визите голливудского актёра сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Шон Пенн и глава Львовской ОГА Максим Козицкий / Фото: Facebook

По словам руководителя обладминистрации, Шон предложил сотрудничество со своим благотворительным фондом для поставок гуманитарной помощи нуждающимся.

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Сейчас я говорю никак документалист, а как руководитель благотворительной организации CORE. Мы предлагаем любую помощь, готовы помочь как с техническими вопросами, так и с коммуникацией. Сейчас конкретно понимаем, что нужно переселять людей. Как только будет список всего необходимого, мы сразу присоединимся к помощи, – сказал во время встречи Шон Пенн.

Напомним, на момент вторжения российских оккупантов Шон Пенн находился в Украине, где снимал свой документальный фильм. Актер застал первые дни войны. Впоследствии ему удалось отсюда уехать.

Также Шон Пенн активно помогает украинским беженцам, которые оказались в Польше.

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