Скандал на Нацвідборі: найголовніше з пресконференції Суспільного

Головні момент прес-конференції Суспільного з приводу Нацвідбору / Фото: instagram.com/alinapash, скріншот, "Сегодня"

Сьогодні, 14 лютого, Громадський мовник провів пресконференцію з метою пояснити усі суперечливі моменти, що виникли на Національному відборі "Євробачення-2022".

Журналіст сайту "Сьогодні" побував на пресконференції і вже встиг поцікавитись, хто, крім Тимура Мірошниченка, знав результати голосування глядачів до їхнього оголошення.



Також коротко описуємо інші підсумки пресконференції "Суспільного" щодо скандалу на Нацвідборі:

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Громадський мовник надіслав запит до Держприкордонслужби з проханням перевірити довідку Аліни Паш про в'їзд до Криму з території України.

Поки що "Суспільне" не готове підписувати договір з Аліною.

Ярослав Лодигін, голова оргкомітету Нацвідбору, вибачився перед гуртом KALUSH, тому, що в ефірі назвав їх "людьми з гір".

Варіант того, що цього року Україна не братиме участі у Нацвідборі, є. Це станеться, якщо Європейська мовна спілка знайде політичний інтерес у Нацвідборі.

Змінити порядковий номер виступу KALUSH на Нацвідборі за добу до ефіру було ініціативою режисера-постановника.

Той факт, що деяким глядачам не зараховували їхні SMS-голоси за гурт KALUSH – проблема мобільних операторів. "Суспільне" з цього питання до операторів не зверталося.

Прес-конференція "Суспільного" щодо скандалів на Нацвідборі / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

У чому суть скандалу?

Українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) стала переможницею Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Раніше у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що Аліна відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015-му, а також відвідувала Москву у 2017 році. Цей момент збентежив українців. Та це не все.

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Під час оголошення результатів глядацького голосування у фіналі Нацвідбору відбулася плутанина: ведучий Тимур Мірошниченко спочатку назвав одні бали, пізніше вибачився, заявивши, що помилився, і озвучив зовсім інші бали учасників. Водночас турнірна таблиця, яка зазвичай виведена на екрани на головній сцені, зникла і не з'явилася. Ведучі та члени журі мусили рахувати підсумкові бали учасників на листочку.

Пізніше гурт KALUSH, який переміг у глядацькому голосуванні, та зрештою посів друге місце у Нацвідборі, звинуватив організаторів у фальшуванні результатів – нібито результати було сфабриковано заради перемоги Паш.

Аліна Паш надала документ, згідно з яким вона відвідувала Крим з території України. Проте пізніше з'явилася інформація, що вона підробила документ. "Суспільне" перевірить це. Якщо з’ясується, що Паш обдурила Суспільного мовника, буде обрано іншого представника України на "Євробаченні-2022".