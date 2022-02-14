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Alina Pash підробила довідку про в'їзд до Криму з території України – Стерненко

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 12:46
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Активіст Сергій Стерненко впевнений, що співачка їздила до тимчасово окупованого півострова саме через територію Росії
Сергій Стерненко стверджує, що Аліна Паш їздила їздила до Криму з території РФ.
Сергій Стерненко стверджує, що Аліна Паш їздила їздила до Криму з території РФ. / Фото: Instagram

Днями представники Аліни Паш опублікували документ від Державної прикордонної служби Украиїни про те, що нібито вона у серпні 2015 року відвідувала Крим через адмінкордон у Херсонській області.

Втім активіст Сергій Стерненко стверджує, що ця довідка є підробленою. Він вважає, що Аліна Паш здійснювала візити до Криму все-таки з території РФ, що є протиправним.

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З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта, – написав Стернеко у своєму Telegram-каналі.

За даними активіста, 11 серпня 2015-го Аліна Паш рейсом Київ-Москва покинула територію України. А повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ тільки 14 серпня. Стерненко зазначив, що в Криму співачка перебувала саме 12 числа.

Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила у окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України. Ці факти легко може ще раз перевірити Держприкордонслужба. І вона зобов‘язана виступити із заявою про фальсифікацію "довідки", – зазначив Сергій.

Також активіст наголсив, що підробка документів є кримінальним правопорушенням, і якщо правоохоронці самостійно не відкриють зараз кримінальне провадження, то він буду звертатись до них із відповідною заявою.

Окрім того, Стерненко заявив, що "Суспільне" зобов‘язане скасувати результати добору на "Євробачення-2022".

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Бо коли Україну представлятиме любителька Росії, що незаконно їздила в Крим та порушувала правила відбору, ще й фабрикуючи документи — це національна ганьба, – написав активіст.

Що це за скандал з Alina Pash

Нагадаємо, Аліна Паш стала переможницею Нацвідбору на "Євробачення-2022". Проте такий результат багатьох не задовільнив.

Пізніше гурт KALUSH, який переміг у глядацькому голосуванні, але в підсумку посів друге місце на Нацвідборі, звинуватив організаторів у фальсифікації результатів – нібито результати було сфабриковано заради перемоги Паш.

Раніше у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що Аліна відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015-му. Також вона відвідувала Москву та фотографувалася на тлі Кремля. Втім, співачка цю інформацію спростовує.

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Зазначимо, згідно з правилами добору на "Євробачення" виконавець не може брати участь у ньому у разі, якщо незаконно відвідував окупований Крим.

Нагадаємо, що Alina Pash внесли до бази "Миротворця" ще у 2019 році. На сайті Паш приписують "участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".

До слова, Ігор Кондратюк обурений тим, що Аліну Паш допустили до участі у Нацвідборі, незважаючи на відвідування окупованого Криму та Російської Федерації – коментар продюсера.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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