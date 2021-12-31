Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу

Зірковий гороскоп

Заповітні бажання

Вгадай зірку

Фільми на свята

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Коханий наш татко: Репяхова ніжно привітала Віктора Павліка з Днем народження

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 15:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Катерина Репяхова заздалегідь підготувалася до свята та здивувала чоловіка несподіваним сюрпризом – змонтувала для нього сімейне відео
Віктор Павлік сьогодні святкує 56-річчя
Віктор Павлік сьогодні святкує 56-річчя / Фото: instagram.com/repyahovakate

Українському виконавцю Віктору Павліку, який показав, як виглядав його батько у молодості, сьогодні виповнюється 56 років. Відомий артист на свій День народження цього року працює, але щоб підняти йому настрій Катя вирішила оприлюднити зворушливе відео.

Дівчина вибрала моменти, які їм найбільше запам'яталися протягом року, і створила невеликий відеоролик. Репяхова опублікувала його у себе на сторінці з ніжним підписом:

Реклама

Улюблений наш татко, ти найкращий для нас! Із Днем народження, – написала дружина співака.

Віктор Павлік одразу ж відреагував на привітання коханої та подякував їй. А шанувальники пари приєдналися до теплих слів Каті та написали безліч своїх побажань:

  • Щастя вам та вашій родині! Бережіть одне одного, з прийдешнім вас.
  • Нехай справдиться все, що ти хочеш. Великого тобі кохання, здоров'я та щастя.
  • Вітаю від чистого ❤️ Нехай ваша любов триває багато років. І ваші очі сяють щастям і гармонією щохвилини у вашому житті!

Дивіться, як нещодавно гола Катерина Репяхова налякала Віктора Павліка: "Я ж твоя дружина".

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти