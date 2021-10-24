Сумуємо за тобою: чоловік Галини Гатчинс опублікував перший пост в Instagram після її смерті

Чоловік Галини Гатчинс Метью вшанував її пам'ять в першому пості в Instagram після її смерті / Фото: instagram.com/mhutchins777

У своєму першому пості у соціальній мережі після того, як 42-річна Галина була вбита на знімальному майданчику фільму "Іржа", 48-річний Меттью поділився коротким повідомленням і трьома світлинами.

На знімках зображені Галина, Меттью і їхній 9-річний син Андрос.

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Ми сумуємо за тобою, Галино, – написав в Instagram вдівець.

Галина Гатчинс з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/mhutchins777

Українка Галина Гатчинс померла від отриманих травм після того, як її повітрям доставили до лікарні. 48-річний режисер Джоел Соуза, який теж отримав поранення під час пострілу, був виписаний з лікарні у п'ятницю.

Галина Гатчинс із сином / Фото: instagram.com/mhutchins777

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Метью Гатчинс в інтерв'ю Daily Mail сказав, що 63-річний Алек Болдвін "дуже підтримав" його, коли вони говорили після трагедії. Актор підтвердив у своїй заяві, що був на зв'язку з Метью і додав, що "повністю співпрацював" з поліцією.

Згідно з опублікованим звітом, помічник режисера картини, передаючи Болдвіну зброю, заявив про те, що зброя заряджена холостими патронами. Підготовкою зброї для зйомок займався фахівець, та поки він не виходить на зв'язок з журналістами.

Що відомо про трагедію

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен фільму "Іржа", в якому знімається Алек Болдвін. Внаслідок пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був госпіталізований, але пізніше його виписали з лікарні.

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Операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. Її в критичному стані доставили до лікарні, де пізніше жінка померла від отриманих поранень.

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