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Екстрасенс про Алека Болдвіна, який убив українку: Він давно про це думав, заплатив свою ціну

Ексклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
23 жовтня, 12:00
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Вбивство українки Галини Гатчинс було випадковістю чи Алека Болдвіна підставили? Що тепер буде з актором? На ці питання нам відповів екстрасенс Максим Гордєєв
Чи було вбивство Галини Хатчинс підставою - відповідає екстрасенс
Чи було вбивство Галини Хатчинс підставою - відповідає екстрасенс

Актор Алек Болдвін, який на зйомках нового фільму застрелив українку Галину Гатченс, чотири роки тому опублікував в мережі пост з відео, де поліцейський, обороняючись від злочинця, вимушено вбиває його. "Цікаво, що відчуває людина, яка випадково вбила?" – саме так Алек підписав цю публікацію.

Один з користувачів відповів акторові: "Не хвилюйся, ти скоро сам дізнаєшся".

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Шанувальники Алека Болдвіна побачили в цьому повідомленні не простий збіг. Підписник начебто передрікав йому в майбутньому жахлива події стосовно недавнього вбивства Галини Гатченс. Чи так це насправді ми поцікавилися у екстрасенса Максима Гордєєва:

Це не те, що повинно було з ним статися, це не доля. Те, що він постив – у нього була нав'язлива ідея спробувати це. Але Алек законослухняний громадянин і не хотів принципово цього робити, – каже екстрасенс.

Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії
Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Є також інша версія події – хтось із недоброзичливців Болдвіна міг навмисне організувати інцидент з вбивством.

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Його ніхто не підставив. Ось щодо думок – він давно і часто про це думав. Так як у своїх фільмах він вбивав, і тут це стає реальністю. Алек – людина, яка просить допомоги у виконанні бажань, і, можливо, займається магією. Може так він реалізовує щось, наприклад, щоб довше протриматися в кіно. І тут раптово починає з ним відбуватися хороше – нові ролі. Людина повинна розуміти, що, коли вона просить щось у когось, всьому є ціна. Ось він заплатив свою ціну, – розповідає Гордєєв.

Алек Болдвін застрелив оператора
Алек Болдвін застрелив оператора / Фото: instagram.com/halynahutchins

Зараз, як повідомив актор у своєму першому зверненні після вбивства, він активно співпрацює з поліцією. Але ще невідомо чи загрожує йому покарання.

Тут на картах випадає хрест – це абсолютно повне знищення як особистості. Навіть якщо його виправдають, то нічого хорошого з ним більше не буде в плані роботи, в майбутньому. Хрест на кар'єрі, хрест на життя, хрест на його репутації, – говорить Максим Гордєєв.

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Марина Григоренко
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