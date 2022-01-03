Ані Лорак анонсувала три концерти в Україні: скільки коштують квитки

Навесні цього року співачка має намір виступити у Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

Ані Лорак анонсувала міні-тур Україною / Фото: instagram.com/anilorak

Минулого року Ані Лорак практично зробила камбек і, по-перше, вирішила вперше за кілька років виступила в Україні, по-друге, записала пісню українською.

2022-го співачка, яка живе і працює в Росії, має намір знову порадувати українських шанувальників і дати одразу три концерти на батьківщині.

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Так, у травні Ані Лорак приїде до Харкова, Запоріжжя та Херсона з розширеною програмою THE BEST, пише КП в Україні.

Ані Лорак приїде до України з концертами / Фото: КП в Украине

Скільки коштують квитки на концерти Ані Лорак в Україні?

У Харкові за квитки в ККЗ "Україна" на шоу Ані Лорак доведеться віддати від 590 до 3290 грн, залежно від розташування місця.

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Квитки на концерт Ані Лорак у Харкові / Скріншот: kharkov.internet-bilet.ua

Квитки на концерти Ані Лорак у Запоріжжі та Херсоні поки не можна придбати.

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У серпні Лорак дала два концерти в Одесі, де зібрала аншлаг, незважаючи на вартість квитків від 1200 до 7750 грн.

Пізніше вона дала інтерв'ю, в якому розповіла про "цькування" в Україні та причини свого переїзду до Росії.

Я перестала давати концерти, бо я відчула, що є замовлення політичне від певних осіб. Брати участь в якійсь грі я не маю часу. Тому коли "замовники" трохи відійшли в бік, наскільки я розумію – з'явилася можливість провести концерти, – зізналася артистка.

Нагадаємо, що продюсер Ігор Кондратюк після концертів Лорак в Україні порівняв українських артистів у РФ із французькими куртизанками, які співпрацювали з гітлерівцями.