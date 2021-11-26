Слава Камінська відмовилася від корпоративів НЕАНГЕЛІВ через конфлікт з Вікою Сміюхою

Слава Камінська не хоче виступати на одній сцені з Вікою Сміюхою / Фото: instagram.com/vikanablack, скриншот

Однак і після розпаду гурт продовжував свою концертну діяльність. НЕАНГЕЛИ виступали на корпоративах. Тепер же Слава Камінська після низки скандалів не хоче виходити на одну сцену із ексколегою.

Я від них відмовилася. Тому що я не вийду на сцену з людиною, яка так поводиться. Це людина, з якою я працювати на одній сцені не хочу... Зараз я з нею категорично не вийду. На Новий рік працюватиме SLAVA KAMINSKA, а не НЕАНГЕЛИ – сказала співачка в інтерв'ю "Слава+".

Слава Камінська відмовилася від корпоративів НЕАНГЕЛІВ / Фото: instagram.com/babaslavka

Реклама

Слава наголосила, зараз вона зустрічатися з Вікою не хоче. Навіть якщо вони побачаться десь, вона не впевнена, що вітатиметься з ексколегою.

Може мине час. Мене попустить, я взагалі швидко відходжу. Але сенс? У мене зараз негатив щодо неї, – додала Камінська.

Нагадаємо, скандал між екссолістками НЕАНГЕЛІВ почався з того, Віка Сміюха розрізала торт із зображенням Слави та виклала відео у Мережу. Камінська розкритикувала вчинок Вікі. Пізніше Сміюха дала кілька інтерв'ю та розповіла, що 15 років страждала від булінгу в групі .

Реклама

Дізнайтесь інші новини: