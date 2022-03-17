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Лобода показала обдертий український паспорт: "У мене лише одне громадянство"

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17 березня, 17:21
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Днями з'явилася інформація, що Світлана Лобода відмовилася від українського громадянства
Світлана Лобода заявила, що має лише одне громадянство - українське
Світлана Лобода заявила, що має лише одне громадянство - українське / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Музичний продюсер Кирило Чибісов заявив, що Loboda нібито отримала європейське громадянство і відмовилася від українського, щоб не сплачувати податки.

За приватними івентами вивозилися десятки мільйонів євро щомісяця. За них треба було б сплачувати податки в Україні. Отже, європейське громадянство вона отримала суто з економічних міркувань, – цитує Чибісова Woman.ru.

Сьогодні співачка відповіла на численні заголовки ЗМІ, наприклад, "Світлана Лобода відмовилася від українського громадянства на користь Мальти" та інші. За її словами, у неї лише одне громадянство "було, є і буде".

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У ролику, який Loboda, опублікувала в Instagram-профілі, вона показала свій український паспорт, з пошарпаною обкладинкою

В мене одне громадянство. Було, є та буде. І воно українське, – наголосила Світлана.

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Однак це не заважало їй від початку російської агресії в Україні виїхати до Москви і будувати там кар'єру.

Нещодавно російський телеканал RU.TV. припинив співпрацю з Надею Дорофєєвою, Потапом, Іваном Дорном, Валерієм Меладзе, Максом Барськи, Світланою Лободою, Настею Каменських, Аллою Пугачовою, Максимом Галкіним, Вірою Брежнєвою, гуртами "Акваріум" та "2Маші" через те, що артисти висловилися про війну в Україні.

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Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні, але при цьому не назвала винного в цьому путіна.

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