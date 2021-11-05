Камінська показала себе у шкільні роки: Хто ще проти пластики?

Слава Камінська показала, як виглядала до пластики. / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камніська, яка зізнались, що з дитинства ненавидить домашні турботи, оприлюднила відео, де вона разом з однокласниками виступає на сцені.

На кадрах Камінська у чорній приталеній сукні чарівно співає. Видно, що талант у 37-річної артистки з дитинства. До речі, у неї було темне довге волосся.

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Фото: Скріншот Instagram/babaslavka

Зірка з гумором прокоментувала свій запис і навіть посміялася із себе, порушивши тему пластичних операцій.

Так! Хтось щось проти пластики ще має? – пожартувала співачка, натякнувши на свою зовнішність.

За декілька годин відео зірки зібрало понад 100 тис. переглядів. Прихильники Слави зробили їй компліменти як за її зовнішність, так і за голос.

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Багато користувачів Мережі назвали запис дуже милим і теплим. Особливу увагу фани звернули на голос співачки, який уже в школі був дуже глибоким.

Що пишуть фоловери про архівне відео Камніської:

Сміливо. Не кожен наважиться викласти відео із випускного.

З такої невпевненої дівчинки, яка не знає куди подіти руки і весь час поправляє волосся, перетворилася на жінку вогонь.

Слава супер, а голос шик.

Красивою дівчинкою була, а зараз розкішна.

Вірш прочитала найкраще, з виразом, одразу видно, артистка! Жива, весела!

Слава, ти завжди була і залишаєшся красивою, крім твоїх брів тоді.

Фото: Скріншот Instagram/babaslavka

Як прославилася співачка?

Камінська стала відомою як учасниця НЕАНГЕЛИ, яку заснував продюсер Юрій Нікітін у далекому 2006 році. Артистка тоді співала в дуеті разом з Вікою (справжнє ім'я Катерина Смеюха – Ред). За роки свого існування гурт встиг запам'ятатися такими композиціями: "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман" та інших.

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4 березня 2021 року стало відомо, що гурт розпався. Дует більше не даватиме концерти, проте продовжить виступи на закритих вечірках. Водночас Слава і Віка самостійно будують сольні кар'єри.

Камінська першою дебютувала як сольна співачка. У березні цього року вона презентувала пісню "911" під сценічним псевдонімом Slava Kaminska. Пізніше артистка випустила богемний кліп Slava Bogu, де розповіла про те, як вона рада бути вільною від сумних стосунків.

Нагадаємо, що влітку 2014 році Слава вдруге одружилась. Її обранцем став пластичний хірург Едгар Камінський. Взимку того ж року в пари народився син Леонард, а в грудні 2015-го – донька Лаура. Проте у 2019 році пара розлучилася.

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