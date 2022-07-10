Слідом за Луї! Принц Джордж не відстає від брата у битві за титул "улюбленець мемів" (фото)

Принц Джордж став зіркою Вімблдону / Фото: Getty Images

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон знають як привернути до себе всю увагу папараці. Після Платинового ювілею королеви Єлизавети Мережа облетіли смішні знімки молодшого сина пари – Принца Луї.

Принц Джордж теж вирішив не відставати від брата і розважив публіку на тенісному турнірі Вімблдон. На нього юний правнук королеви Єлизавети прийшов у супроводі батьків.

Реклама

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали фінал Вімблдону з сином Джорджем / Фото: Getty Images

Після початку спортивного заходу принц Джордж, схоже, занудьгував. 8-річний Кембридж почав корчити пики, розмахувати руками та всіляко відволікати батьків від тенісу.

8-річний Джордж не зміг всидіти на місці / Фото: Getty Images

Реклама

Принц Вільям кілька разів спробував зробити зауваження синові, а Кейт весь час поправляла йому розтріпане волосся.

Принц Джордж отримав зауваження від батька / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Джордж на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Реклама

За один захід принц Джордж порушив усі правила королівського протоколу і припустився грубої помилки. Папараці спіймали юного королівського спадкоємця колупаючим у носі!

Принц Джордж не посоромився засунути палець у ніс / Фото: Getty Images

Але навряд чи 8-річка отримає догану від бабусі королеви, адже він лише дитина :)

Принц Джордж бавився під час Вімблдону / Фото: Getty Images

Раніше принц Вільям поділився зворушливим кадром із дітьми.