"Смерть на Нілі": як Галь Гадот та Армі Гаммер викликали хвилю скандалів аж до заборони показу фільму

Фільм ознамувався рядом скандалів / Фото: открытые источники

Цього тижня відбулася прем'єра фільму " Смерть на Нілі " (Death on the Nile), яка є сиквелом фільму "Вбивство у Східному експресі" 2017 року. Вихід стрічки в Мережі ознаменувався сильним інформаційним шумом, вважаємо за потрібне посвятити вас у ситуацію.

Для тих, хто не в курсі, зазначимо, що "Смерть на Нілі" – екранізація детективного роману Агати Крісті. Але режисер Кеннет Брана та сценарист Майкл Грін вирішили прикрасити основну історію особистою драмою головного героя Еркюля Пуаро. Він, як завжди, опиняється у потрібному місці у потрібний час і розслідує вбивство, скоєне у замкнутому просторі. Фільм мав вийти на екрани у 2019 році, але прем'єра була перенесена, а потім втрутилася пандемія та звинувачення у бік Армі Гаммера. У результаті світ побачив новинку лише у 2022 році. Але його прем'єра спричинила хвилю скандалів.

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кадр з фільму "Смерть на Нілі"

Скандальна слава Армі Гаммера зіпсувала репутацію фільму

Нагадаємо, раніше виконавця однієї з головних ролей Армі Гаммера звинуватили у згвалтування та ряді сексуальних інцидентів. Так, в одному з листування, злитому в Мережу, артист говорив про свої канібалічні схильності. У той час DailyMail з посиланням на матеріали Тома Леонарда повідомляло, що "не менше п'яти поколінь Гаммерів загрузли у скандалах через розпусту, сексуальні збочення, зловживання наркотиками, корупцію та насильство".

За традицією культури скасування багато кіностудій припинили з артистом співпрацю У багатьох проектах він втратив роботу. Але роль Армі Гаммера у фільмі "Смерть на Нілі" не дозволяла просто прибрати його з картини або замінити на когось іншого. У результаті, незважаючи на скандал, фільм все ж таки вийшов у прокат, хоча сам Армі Гаммер у просуванні стрічки практично не брав участі.

Армі Хаммер / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Через Галь Гадот фільм "Смерть на Нілі" був заборонений у Кувейті

Справа в тому що Галь Гадот – Ізраїльтянка, що служила в Армії оборони Ізраїлю. Крім цього, під час операції "Незламна скеля" в Секторі Газа, у 2014 році, актриса підтримувала Ізраїль та засуджувала палестинський ісламський рух Хамас. Арабські країни не змогли проігнорувати цей факт, тому у Кувейті фільм бойкотують. До цього, до речі, у низці арабських країн забороняли прокат фільму "Чудо-жінка", де ізраїльська актриса зіграла головну роль.

Галь Гадот / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дивіться цей трейлер фільму "Смерть на Нілі" далі.

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Незважаючи на скандали з учасниками касти, фільм "Смерть на Нілі" зараз у всіх на слуху. Ми продовжуємо стежити за успіхами цієї кіноісторії у прокаті.

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