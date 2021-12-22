Актор-канібал із БДСМ-нахилами зіграв у екранізації роману Агати Крісті: дивіться трейлер

Після скандалу з канібалізмом та насильством Армі Хаммер втратив майже всі контракти у Голлівуді. Однак у фільмі від 20th Century актору вдалося зберегти роль

У Мережі з'явився трейлер фільму "Смерть на Нілі" українською / Фото: скриншот

У Мережі з'явився трейлер фільму "Смерть на Нілі", знятого ще 2019 року за однойменним романом Агати Крісті про детектива Еркюла Пуаро.

Одну з головних ролей відіграв Армі Хаммер. Ходили чутки, що фільм будуть перезніматися після скандалу з голлівудським актором, але продюсери відмовилися від цієї ідей через масштабність проєкту і пандемії.

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Прем'єра фільму після кількох переносів заплановано на 11 лютого 2022 року.

Про що фільм "Смерть на Нілі"

Детективу Еркюлю Пуаро слід розслідувати загадкове вбивство на борту розкішного круїзного пароплава, що йде вздовж Нілу. У кожного з пасажирів можуть бути свої мотиви, і хто винен належить з'ясовувати детективу.

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У фільмі знялися Галь Гадот, Емма Макі, Летіша Райт, Рассел Бренд, Аннетт Бенінг.

Скандал із Армі Хаммером

На початку цього року в Мережі спливла серія фрагментів інтимного листування Армі з коханками . Вони актор фактично зізнається у канібалізмі, і навіть барвисто описує свої садистські фантазії під час сексу з дівчатами.

На цьому ґрунті навколо актора спалахнув скандал, сам Хаммер заперечує звинувачення дівчат, а кіностудії відмовляються з ним працювати.

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Актор втратив роль у фільмі "Шпигун на мільярд доларів" та у комедії з Дженніфер Лопес замінили Хаммера замінили зіркою "Трансформерів".