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Насильник Армі Гаммер повернувся до дружини після гучного скандалу – чому вона його прийняла

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 13:23
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Відомого голлівудського актора звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці "насильницьких інцидентів" з натяками на канібалізм
До Армі Гаммера після гучного БДСМ-скандалу повернулася дружина
До Армі Гаммера після гучного БДСМ-скандалу повернулася дружина / Фото: Getty Images, instagram.com/armiehammer

Скандал з канібалізмом та насильством спалахнув навколо Армі Гаммера минулого року. У Мережу потрапило листування зірки "Назви мене своїм ім'ям" з коханкою, в яких Гаммер описував свої садистські фантазії.

Декілька дівчат стверджували, що Армі ґвалтував їх і погрожував, розповідав, як одного разу вирізав серце тварини, називав себе канібалом. Хоча сам актор заперечував, що взагалі міг написати таке.

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Тим не менш, ряд кіностудій відмовилися від співпраці з Армі Гаммером, хоча нещодавно він все ж таки знявся в екранізації роману Агати Крісті із Галь Гадот.

Знову разом

Тепер стало відомо, що Гаммер помирявся із колишньою дружиною, яка покинула його у 2020 році. Видання People повідомляє, що після рехабу Армі возз'єднався з Елізабет Чемберс.

Армі Хаммер знову разом із Елізабет Чемберс
Армі Хаммер знову разом із Елізабет Чемберс / Фото: Getty Images

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Незважаючи на те, що пара прожила разом десять років і виховує доньку Гарпер Грейс та сина Форда Дугласа, інсайдери не розуміють, як Елізабет могла зійтися з чоловіком після всіх гучних звинувачень.

Вони, очевидно, мали багато проблем, але перебування Армі в реабілітаційному центрі показало, що він налаштований на великі зміни. Вони ладнають і люблять проводити час з дітьми, – каже інше джерело.

Армі та Елізабет люблять одне одного, незважаючи на справді непростий рік у житті актора. Та на думку інсайдерів, Гаммер багато в чому допомогло лікування від наркотичної та сексуальної залежності.

Раніше повідомлялося, що Армі Гаммер хотів задушити свого собаку і зберігав манекени для зв'язування у підвалі будинку.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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