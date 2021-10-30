Кілер на пенсії повернеться до улюбленого ремесла

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Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
30 жовтня, 14:20
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Один із найвідоміших ірландських акторів Ліам Нісон повернеться на батьківщину, щоб зіграти найманого вбивцю у відставці, який знову вступає у бій і хоче вистежити трійцю терористів
Ліам Нисон починає знімати в новому фільмі
Ліам Нисон починає знімати в новому фільмі / Фото: Getty Images

Термін "Liam Neeson action thriller" продовжує підтверджуватись практично з кожним новим проектом знаменитого актора. Не відступаючи від свого звичного амплуа сильного та серйозного героя Ліам зіграє головну роль у трилері Роберта Лоренца "У країні святих та грішників" – найманого вбивцю, який нещодавно пішов у відставку, але несподівано виявляється втягнутим у смертельну гру з терористами.

Ліам Нісон у фільмі "Пасажир"
Ліам Нісон у фільмі "Пасажир" / Фото: themoviedb.org

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Актор спеціально прилетить до Ірландії з Нью-Йорка, де він зараз проживає, щоб зіграти разом зі своїм давнім другом та партнером по знімальному майданчику Кьяраном Хендсом у новому трилері. Зйомки фільму мають розпочатися у березні 2022 року.

Події відбуватимуться у віддаленому ірландському селі. Герой Нісона виявиться втягнутим до смертельної гри у кішки-мишки з трьома мстивими ворогами, – повідомляє новинний сайт Deadline подробиці про нову роль Ліама.

Незважаючи на те, що йому скоро 70 років, Нісон, як і його персонажі на екрані, не подає ніяких ознак старіння і зараз працює над пост-продакшеном кількох бойовиків – "Чорне світло", "Пам'ять" та "Відплата".

Фільми з Ліамом Нісоном
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