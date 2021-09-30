Собчак з відвертим декольте і схудлий Богомолов засвітилися в кінотеатрі (фото)

Ксенія Собчак з чоловіком Костянтином Богомоловим вийшла в світ / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак, яка вперше за 14 років поцілувала Тіну Канделакі, з'явилася на заході під руку зі своїм чоловіком, театральним режисером Костянтином Богомоловим. Телеведуча була в чорному топі з декольте і брюках, а її чоловік – теж у total-black костюмі.

Зірка опублікувала фото в Instagram, де подякувала режисерові Федору Бондарчуку за фільм "Бондарчук. Battle", присвячений покійному режисерові та акторові Сергію Бондарчуку.

Ти залишив прекрасну пам'ять про свого тата цим фільмом, сама по собі знаю, як це важливо і як хвилюєшся, розповідаючи про щось... ніжне і важливе для тебе, – написала Ксенія Собчак.

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Телеведуча і сама у 2000 році пережила смерть батька – Анатолія Собчака. Зірка досі з трепетом згадує про нього.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Шанувальники були в захваті від вбрання пари, але відзначили, що Костянтин Богомолов сильно втратив у вазі.

"Ви – як завжди, чоловік сильно схуд, більше точно не треба, бо вік все одно не той, підстаркувато якось".

"За цим чоловіком, Ксеніє, ви дуже гарно розквітнули!"

Нагадаємо, що Ксенія Собчак розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом у 2019 році. На той момент уже ширилися чутки, що у телеведучої роман з Костянтином Богомоловим. Незабаром вони офіційно заявили про свій роман і справили помпезне весілля.

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