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Ксенія Собчак відповіла хейтерам, які пригадали їй колишнього чоловіка (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 11:58
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Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов з'явилися разом на святковому заході. Але шанувальникам Собчак не сподобалося, що вона ідеалізує свого чоловіка
Колишній чоловік Собчак, Максим Віторган - зліва, Костянтин Богомолов - справа
Колишній чоловік Собчак, Максим Віторган - зліва, Костянтин Богомолов - справа / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак, яка днями згадала своє весілля в катафалку, поділилася з шанувальниками новим фото з чоловіком. У пості телеведуча назвала його "ідеальним", що, мабуть, не сподобалося прихильникам. Вони пригадали їй колишнього чоловіка Максима Віторгана, з яким у неї розпався шлюб через новий роман.

Фотографією Ксенія Собчак поділилася у своєму Instagram.

"Ідеальний Чоловік" закотив прекрасну вечірку на честь закриття вистави і відкриття Фонду Міхоелса. На вечірці, яка несподівано "пішла в ніч" енергія життя перемогла енергію смерті, шкода, що про МХАТ не можна сказати того ж, – написала Ксенія Собчак.

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Шанувальники натякнули Собчак, що колишній чоловік колись для неї теж був "ідеальним". Але телеведуча відповіла і пояснила, що у них з Максимом Віторганом прекрасні стосунки.

  • "У вас у всіх спочатку ідеальний, а потім раз розлучення, і такий сякий"
  • "У мене фази" такий сякий "стосовно близьких ніколи немає. З татом Платона ми в чудових стосунках", – відповіла Собчак.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, що Ксенія Собчак розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом у 2019 році. На той момент вже ходили чутки про те, що у телеведучої роман з Костянтином Богомоловим. Незабаром вони офіційно заявили, що перебувають у стосунках і зіграли помпезне весілля.

Дивіться в ролику, як зірки випадково зустрічали своїх колишніх:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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