Ксенія Собчак відповіла хейтерам, які пригадали їй колишнього чоловіка (фото)

Ксенія Собчак, яка днями згадала своє весілля в катафалку, поділилася з шанувальниками новим фото з чоловіком. У пості телеведуча назвала його "ідеальним", що, мабуть, не сподобалося прихильникам. Вони пригадали їй колишнього чоловіка Максима Віторгана, з яким у неї розпався шлюб через новий роман.
Фотографією Ксенія Собчак поділилася у своєму Instagram.
"Ідеальний Чоловік" закотив прекрасну вечірку на честь закриття вистави і відкриття Фонду Міхоелса. На вечірці, яка несподівано "пішла в ніч" енергія життя перемогла енергію смерті, шкода, що про МХАТ не можна сказати того ж, – написала Ксенія Собчак.
Шанувальники натякнули Собчак, що колишній чоловік колись для неї теж був "ідеальним". Але телеведуча відповіла і пояснила, що у них з Максимом Віторганом прекрасні стосунки.
- "У вас у всіх спочатку ідеальний, а потім раз розлучення, і такий сякий"
- "У мене фази" такий сякий "стосовно близьких ніколи немає. З татом Платона ми в чудових стосунках", – відповіла Собчак.
Нагадаємо, що Ксенія Собчак розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом у 2019 році. На той момент вже ходили чутки про те, що у телеведучої роман з Костянтином Богомоловим. Незабаром вони офіційно заявили, що перебувають у стосунках і зіграли помпезне весілля.
Дивіться в ролику, як зірки випадково зустрічали своїх колишніх:
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