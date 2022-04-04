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Дантес про стосунки з Надею Дорофєєвою після розлучення: Ми дуже близькі друзі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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4 квітня, 12:55
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Пару тижнів тому Володимир Дантес та Надя Дорофєєва шокували своїх шанувальників новиною про розлучення. Пара була разом 10 років
Дантес вперше розповів про стосунки з Дорофєєвою після розлучення
Дантес вперше розповів про стосунки з Дорофєєвою після розлучення / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися ще до війни, але розповіли про розставання вже після вторгнення Росії на територію України.

Подружжя довгий час не наважувалося розповісти про розрив, адже зараз багато людей зовсім не до цього. Надя і Вова заявили, що залишаються друзями і "кожен із них вільний по-своєму".

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В ефірі "Леви на Джипі" Дантес вперше після оголошення про розлучення розповів, які у них стосунки з Надею і чому вони вирішили розповісти про розлучення саме зараз.

Я нормально...Слухайте, ми ж написали пост, який виставили в Instagram, і в цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо і це рішення не було прийнято, коли ми виставили пост, це було раніше. Просто коли ти планував собі одне, а потім починається війна, то людям не до цього. Але потім, коли минає час, і ти думаєш: "Ну, блін, це якось дивно і, мабуть, треба про це сказати і якось приховувати це неможливо". Але ми нормально спілкуємось, ми дуже близькі друзі, все гаразд. Я думаю, що так має бути, коли ти хочеш не заплямувати минуле, треба вчасно сепаруватись", – сказав Дантес.

Дантес розповів про рішення розлучитися з Надею Дорофєєвою
Дантес розповів про рішення розлучитися з Надею Дорофєєвою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Одразу після новини про розлучення шанувальники почали розмірковувати про те, хто ж став новим обранцем Наді, адже багато хто впевнений – ініціатором розставання стала Дорофєєва.

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У соцмережах деякі припустили, що Надя може повторити "сценарій" Потапа та Насті Каменських – дізнайтесь, чому фани так думають.

Раніше ми розповідали історію кохання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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