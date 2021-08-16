Софія Ротару на триколісному велосипеді з сином і невісткою катається по Італії (фото)

Руслан Євдокименко показав відпочинок з дружиною і мамою, Софією Ротару / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, instagram.com/rus_yevdokymenko

Співачка Софія Ротару, яка одразу після дня народження випустила нову пісню, з'явилася в кадрі в стильній сукні і кросівках, сидячи на триколісному велосипеді. Поруч з нею їхала невістка, Світлана, а на чолі був Руслан Євдокименко, який і зробив селфі.

Милим сімейним фото він поділився у своєму Instagram-акаунті.

Сімейні велопрогулянки, – коротко підписав син Ротару.

Шанувальники артистки були приємно здивовані, побачивши її за кермом велосипеда.

"Це що за шибеник в рожевій сукні на веліку?"

"Які ви круті! Дай Боже вам здоров'я, щастя"

"Очманіти! Софія Михайлівна на велосипеді"

"Зустріти б так Софію Михайлівну"

Відзначимо, що зіркова українська сім'я досі знаходиться в Італії – саме туди Софія Ротару полетіла святкувати своє 74-річчя. На святкуванні, яке пройшло в Форте-дей-Мармі в популярному регіоні Тоскана, були тільки близькі.

Уже не перший тиждень на цьому сонячному півострові знаходиться і онучка Ротару, Соня Євдокименко зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим.

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко і її бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

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