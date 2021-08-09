Реліз дня: Софія Ротару відразу після дня народження випустила нову пісню

Народна зірка, яка поділилася нещодавно знімками з Італії, де вона відпочиває з сім'єю, представила свій черговий реліз на своїй сторінці в Instagram. Ротару співає в новій пісні: "Серце хоче любити і вірити в твою любов".
Алла Борисівна, до слова, вже оцінила трек від своєї колеги по сцені – в коментарях Примадонна залишила емодзі "клас". Раніше в Мережі подейкували, що співачки ворогують.
Для обкладинки синглу Ротару знялася в лаконічному образі – джинсовій сорочці і з завитим волоссям. Повністю всю пісню можна послухати нижче.
У коментарях зірку засипали поздоровленнями і компліментами:
- "Софія Михайлівна, пісня – шикарна! Ви найкраща"
- "Спасибі величезне за прекрасну пісню!"
- "Ви найкраща! Дякую за те, що ви є!"
Софія Ротару – Ледяные дожди – слухати онлайн:
Раніше повідомлялося, що Софія Ротару напередодні концерту з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України, виступить на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.
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