Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька плете маскувальні мережі та пече хліб для української армії

Олександра Зарицька стала волонтером / Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно звернулася до жителів Росії та Білорусі , показала, як допомагає українським військовим

У своєму Instagram Зарицька розповіла, що зараз вона разом із колективом перебуває на заході України, де всіма можливими силами намагається допомогти ЗСУ та простим людям, які опинилися у непростій ситуації.

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Так, виконавиця разом із волонтерами плете маскувальні сітки, пече хліб та займається відправкою необхідного продовольства на передову.

Але навіть у такий складний час Зарицька не забуває про пісню та намагається підтримати всіх українців музикою. Разом із волонтерами співачка виконала гімн України та хіти гурту KAZKA.

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Я вже майже не плачу. У той же час, я відчуваю величезну гордість. Гордість за наш народ, нашу країну, нашу силу та єдність. Я вірю кожну секунду, кожній клітці мого єства, що незабаром настане світ і ми зможемо повернутися додому. Це буде довгий шлях і наш дім уже не буде тим самим, але ми відбудуємо його і житимемо як вільний і, як ніколи, сильний народ. А всі причетні до цієї трагедії злочинці отримають своє та залишаться в історії лише як нагадування та застереження дітям майбутнього, – написала Олександра під постом.

Днями син Таїсії Повалій закликав благати про мир , а не проклинати росіян А ось скандальний актор Олексій Панін чітко підтримав Україну.

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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