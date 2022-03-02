Скандальний актор Олексій Панін – за Україну: "Соромно, що у мене російський паспорт"

Відомий російський актор, про витівки якого гуде весь інтернет, показав себе найдостойнішим чином та засудив вторгнення Путіна в Україну

Олексій Панін активно виступає проти російської агресії в Україне / Фото: Інстаграм Олексія Паніна

Відомий російський актор зі скандальною репутацією Олексій Панін відкрито підтримує Україну. Він виступає проти російської агресії в Україні та зробив свій інстаграм рупором проти російської війни в Україні.

Зараз актору соромно за його паспорт.

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Артист, який проживає в Іспанії, ділиться відео з місця подій і каже, що в Іспанії, як і в багатьох інших країнах світу, також проходять мітинги на підтримку України.

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Він сам бере у них активну участь.

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Нагадаємо, раніше Паніна неодноразово називали улюбленим актором Путіна. Він також отримував із рук президента РФ нагороди.

Нині ж, як і кожна розсудлива людина, він засуджує дії Путіна в Україні. Артист вважає, що зараз Росія стоїть на краю загибелі.

Дякуємо Олексію Паніну за людяність та позицію!

Також нагадаємо, що проти війни в Україні висловилися:

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

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