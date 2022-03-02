Син Таїсії Повалій мовить з Росії про війну в Україні: "Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам"

Денис Повалій закликає молитися та благати про мир, а не проклинати росіян. Сама ж співачка поки мовчить...

Денис Повалій прокоментував війну в Україні, яку розпочала РФ. / Фото: Instagram

Світлана Лобода не єдина артистка, хто з-за кордону переживає за своїх рідних, які зараз в Україні під обстрілами російських окупантів. Таїсія Повалій та її єдиний син перебувають у Росії. А от мама, невістка та маленький онук співачки – на батьківщині.

Поки сама Повалій ні слова не сказала про семиденне втрогнення РФ до України, на зв'язок вийшов її спадкоємець. В Instagram Денис написав, що світ збожеволів і тепер мир встановлюється за допомогою танків та ракет.

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Я в шоці (ні – тупо в а*уї!) з приводу того, що відбувається. 21 століття на вулиці, а мир встановлюється за допомогою танків і ракетниць…Дуже-дуже співчуваю всім, хто опинився в цьому пеклі! У Києві на мене чекають найрідніші, родичі у сусідніх областях, мої милі друзі, які всім серцем підтримують нашу сміливу країну. Зрозуміло, що кричати "зупиніть війну" – крапля в морі… Просто тепер стало остаточно ясно, що світ давно збожеволів і найімовірніше ніколи в ньому не був… Тепер війна в моєму місті... У серцях більшості з нас біль і ненависть, – висловився Повалій.

Денис додав, що "ненависть примножує ненависть, знищуючи нас зсередини".

Ми не в змозі спрямувати її (ненависть. – Ред.) прямо на ляльковода з червоною кнопкою – просто руйнуємо себе та близьких… Давайте просто молитися та волати про мир. Постити трупи загиблих солдатів і дітей вважаю цілком доречним - до деяких не доходять масштаби трагедії. Іти ж добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного – помилкою.

За словами сина Повалій, "війна – абсурд, атавізм, кам'яний вік. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам".

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Нічого, що кожен такий заклик там зміцнює віру в те, що ми, українці – нацики і нас необхідно знищити? Там (вірніше, "тут" географічно для мене зараз) так само бажають сил і наснаги своїм синам. Дивуюсь з приводу рішення відправити танки на Київ... Думаю, зараз маски остаточно скинуті...

Нагадаємо, 38-річний Денис Повалій одружений з киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. 2019-го у пари народився син Дем'ян. Подружжя живе у Києві, але зараз Денис разом з мамою виступає для публіки РФ.

Нагадаємо, на сьомий день війни Регіна Тодоренко нарешті розповіла про обстріли України. Також Ані Лорак після декількох днів мовчання відкрито заявила, що на її батьківщині війна.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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