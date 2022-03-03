Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая плетет маскировочные сети и печет хлеб для украинской армии

Александра Зарицкая стала волонтером / Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно обратилась к жителям России и Беларуси, показала, как помогает украинским военным.

В своем Instagram Зарицкая рассказала, что сейчас она вместе с коллективом находится на западе Украины, где всеми возможными силами пытается помочь ВСУ и простым людям, которые оказались в непросто ситуации.

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Так, исполнительница вместе с волонтерами плетет маскировочные сетки, печет хлеб и занимается отправкой необходимого продовольствия на передовую.

Но даже в такое сложное время Зарицкая не забывает о песне и старается поддержать всех украинцев музыкой. Вместе с волонтерами певица исполнила гимн Украины и хиты группы KAZKA.

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Я уже почти не плачу. В то же время я чувствую огромную гордость. Гордость за наш народ, нашу страну, нашу силу и единство. Я верю каждую секунду, каждой клетке моего естества, что скоро наступит мир и мы все сможем вернуться домой. Это будет долгий путь и наш дом уже не будет тем же, но мы отстроим его и будем жить как свободный и, как никогда, сильный народ. А все причастные к этой трагедии преступники получат свое и останутся в истории только как напоминание и предостережение детям будущего, – написала Александра под постом.

На днях сын Таисии Повалий призывал молить о мире , а не проклинать россиян. А вот скандальный актер Алексей Панин четко поддержал Украину.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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