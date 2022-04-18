Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Яке круте звучання! Джамала та Kalush Orchestra заспівали разом

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 09:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Улюблені артисти українців поєдналися у дуеті. Ви тільки послухайте це звучання треку Stefania!
Kalush Orchestra заспівали хіт Stefania разом з Джамалою
Kalush Orchestra заспівали хіт Stefania разом з Джамалою / Фото: kalush.official

Українська співачка Джамала, яка виграла "Євробачення" у 2016 році, підтримала наших представників на головному вокальному конкурсі Європи.

На сторінках у соцмережі з'явився ролик, де Джамала та Kalush Orchestra разом співають хіт Stefania, який незабаром має розірвати Європу.

Реклама

Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. @kalush.official, вірю, незабаром святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте групу! Їхня робота зараз – велика справа,

– прокоментувала ролик Джамала.

Цей дует варто почути всім!

Реклама

Нагадаємо, представники нашої країни Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі "Євробачення". Він відбудеться 10 травня, українці виступатимуть під 6 номером.

Пропонуємо вам згадати, як Kalush Orchestra виступили на українському Нацвідборі.

Реклама

Ми продовжуємо тримати кулачки за українців на "Євробаченні". Перемога за нами!

Також зараз обговорюють: "БЕЗ Обмежень" дали концерт у зруйнованому окупантами Ірпені.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти