Яке круте звучання! Джамала та Kalush Orchestra заспівали разом

Улюблені артисти українців поєдналися у дуеті. Ви тільки послухайте це звучання треку Stefania!

Kalush Orchestra заспівали хіт Stefania разом з Джамалою / Фото: kalush.official

Українська співачка Джамала, яка виграла "Євробачення" у 2016 році, підтримала наших представників на головному вокальному конкурсі Європи.

На сторінках у соцмережі з'явився ролик, де Джамала та Kalush Orchestra разом співають хіт Stefania, який незабаром має розірвати Європу.

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Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. @kalush.official, вірю, незабаром святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте групу! Їхня робота зараз – велика справа,

– прокоментувала ролик Джамала.

Цей дует варто почути всім!

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Нагадаємо, представники нашої країни Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі "Євробачення". Він відбудеться 10 травня, українці виступатимуть під 6 номером.

Пропонуємо вам згадати, як Kalush Orchestra виступили на українському Нацвідборі.

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Ми продовжуємо тримати кулачки за українців на "Євробаченні". Перемога за нами!

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