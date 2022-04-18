Яке круте звучання! Джамала та Kalush Orchestra заспівали разом

Українська співачка Джамала, яка виграла "Євробачення" у 2016 році, підтримала наших представників на головному вокальному конкурсі Європи.
На сторінках у соцмережі з'явився ролик, де Джамала та Kalush Orchestra разом співають хіт Stefania, який незабаром має розірвати Європу.
Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. @kalush.official, вірю, незабаром святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте групу! Їхня робота зараз – велика справа,
– прокоментувала ролик Джамала.
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Нагадаємо, представники нашої країни Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі "Євробачення". Він відбудеться 10 травня, українці виступатимуть під 6 номером.
Пропонуємо вам згадати, як Kalush Orchestra виступили на українському Нацвідборі.
Ми продовжуємо тримати кулачки за українців на "Євробаченні". Перемога за нами!
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