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DZIDZIO та Оля Полякова разом заспівають в новорічну ніч у шоу Маска

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 17:33
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Напередодні Нового року, 31 грудня, о 20:00 на каналі "Україна" вийде масштабне святкове шоу "Новорічна Маска". Порадують глядачів своїми виступами улюблені зірки публіки
Оля Полякова та DZIDZIO випустили новорічний кліп на спільну пісню.
Оля Полякова та DZIDZIO випустили новорічний кліп на спільну пісню. / Фото: прес-служба

На відому сцену 31 грудня вийдуть нові герої, під костюмами яких сховаються суперзірки українського шоу-бізнесу. Не менше здивують і зіркові детективи шоу "Маска" Оля Полякова і DZIDZIO, які вперше виконають спільну пісню "Щасливі люди" перед мільйонами глядачів.

Автор нового хіта DZIDZIO відверто розповів, що надихнуло його на створення чуттєвої композиції і як насправді він ставиться до зіркової колеги.

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Нагадаємо, днями Полякова та DZIDZIO презентували першу спільну пісню "Щасливі люди". Чуттєва композиція має всі шанси стати гімном 2022 року, тому саме її зіркові детективи проєкту "Маска" виконають у шоу каналу "Україна" напередодні Нового року.

DZIDZIO та Оля Полякова заспівають дуетом.
DZIDZIO та Оля Полякова заспівають дуетом. / Фото: пресслужба

У неймовірно красивих білих костюмах янголів, які дивляться із блискучих хмарин, зірки зіллються у надзвичайно романтичному номері. До речі, DZIDZIO зізнався, з якими почуттями написав новий хіт.

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Цю композицію я писав з великою любов’ю. Хотів нагадати людям про те, що вони мають бути найщасливішими на землі! Пісня написана для кожного українця, – поділився співак.

На сцені новорічного шоу артисти стануть одним цілим і точно вразять ніжністю та щирістю виконання кожного шанувальника.

DZIDZIO та Оля Полякова виступлять на шоу "Новорічна Маска".
DZIDZIO та Оля Полякова виступлять на шоу "Новорічна Маска". / Фото: пресслужба

Мабуть, такого перевтілення від запальних та веселих зірок не очікував ніхто. Але, як виявилось, не завжди сценічні образи відповідають стану душі.

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Мені подобається Оля. Вона має дуже гарну роль в українському шоу-бізнесі та чудово її відіграє. Хоча в житті вона трохи інша – дуже мила і класна. Рідко це показує, але я все помічаю, – розповів DZIDZIO.

Шоу "Новорічна Маска" об’єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Ассія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот і Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Школьний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

Дивіться найзагадковішу прем’єру "Новорічна Маска" на телеканалі "Україна" 31 грудня о 20:00!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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