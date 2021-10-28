Сплін та Мумій Троль виступлять з великим концертом на Олімпійському у Києві

"Сплін" та "Мумій Троль" дадуть великий спільний концерт / Фото: Инстаграм

Концерт відбудеться 11 червня наступного року о 18.00. Організатори заявляють, що до 8 листопада шанувальники року можуть придбати квитки за зниженою ціною, так звані early birds. Після початку основних продажів ціни зростатимуть.

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Поки що найдешевший квиток у фан-зону можна купити за 900 грн, а найдорожчі коштують 5 тис. грн. Всім бажаючим наживо насолодитися виступом незмінного лідера гурту "Сплін" Олександра Васильєва та його колеги – фронтмена "Муммій Троль" Іллі Лагутенка організатори радять поквапитися – сайт, де продаються квитки підвисає через великий наплив користувачів.

Виконавці обіцяють виконати у супроводі музикантів свої головні хіти: "Виходу немає", "Моє серце", "Танцюй!" та "Владивосток 2000".

Артисти запевняють, що концерт буде по-справжньому рок-н-рольний:

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Вразимо шанувальників із усього світу, зробимо це і в Україні. Масштаби такого шоу витримає лише Олімпійський — і ви маєте це бачити та чути! – заявляють організатори.

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