Спортивна і з чорним волоссям: дивіться ексклюзивні фото Віри Брежнєвої в піонертаборі

Віра Брежнєва поділилася архівними фото / Фото: instagram.com/ververa

Екс-учасниця "ВІА Гри", яку не запросили на святкування дня народження матері Меладзе, опублікувала в соцмережі декілька світлин, які їй надіслала її підписниця.

Віра не уточнила, звідки у дівчини її фото, вони не дуже хорошої якості, та розгледіти на них Брежнєву можна.

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Зроблені фотографії багато років тому в таборі "Щасливе дитинство". Тоді Віра тільки пофарбувала волосся в чорний колір.

На першому і другому кадрах Віра Брежнєва зображена ліворуч:

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Я не пам'ятаю, скільки мені тут років (приблизно 15). Яка я тут класна спортивна і стильна. Ну, і брала участь у всіх активностях усіх дитячих таборів, де бувала, – підписала світлини Брежнєва.

Захоплені шанувальники Віри написали їй компліменти в коментарях до посту:

"Віра красуня в будь-якому віці!"

"Час не владний над вами, змінюється лише колір волосся і довжина"

"Майже і не змінилася, класна, спортивна і стильна"

Віра Брежнєва в свої 39 стежить за своїм здоров'ям і красою фігури, чим завжди надихає фанатів. Співачка не приховує, як зберігає тонус і молодість – вона робить ін'єкції краси.

Віра також дуже любить смачну здорову їжу і стежить за харчуванням, що теж впливає на її зовнішність. Співачка зізнається, що разом з Костянтином Меладзе вони часто їдять грузинську кухню.

Чи користуються зірки популярними б'юті-інструментами, дивіться в сюжеті:

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