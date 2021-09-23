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Джанабаєва і Брежнєва стали персонами нон грата на сімейному святі матері Меладзе

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 15:10
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Колишні колеги по гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва і Віра Брежнєва не потрапили на свято мами своїх чоловіків – братів Меладзе
Альбіна Джанабаєва і Віра Брежнєва не прийшли на день народження свекрухи
Альбіна Джанабаєва і Віра Брежнєва не прийшли на день народження свекрухи / Фото: instagram.com/meladzearina

Дочка Валерія Меладзе, який під час концерту втратив голос, Аріна Меладзе показала кадри зі святкування дня народження бабусі. З цього приводу все сімейство влаштувало затишну вечерю в ресторані. Однак на заході не були помічені Віра Брежнєва та Альбіна Джанабаєва.

У ролику, опублікованому в Instastories Аріни Меладзе, її батько Валерій радісно підспівує "З днем народження тебе" англійською, у той час, як Костянтин Меладзе знімає відео.

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Мамі братів Меладзе виповнилося 78 років, 59 з яких вона провела в шлюбі з чоловіком. У ролику він сидить поруч з нею.

Костянтин і Валерій Меладзе на дні народженні мами
Костянтин і Валерій Меладзе на дні народженні мами / Фото: instagram.com/meladzearina

Однак нинішні супутниці братів Меладзе – Джанабаєва і Брежнєва, які раніше співали в "ВІА Грі", з якихось причин не з'явилися в кадрі. Судячи з усього, їх не запросили на захід.

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Як відомо, дочки Валерія Меладзе (Інга, Софія та Аріна, ред.) не в дуже добрих стосунках з Альбіною Джанабаєвою, з якої продюсер колись змінив їхній мамі – Ірині Меладзе.

Що стосується взаємин Віри Брежнєвої зі свекрухою і сімейством Меладзе – про це подробиць мало. З огляду на соцмережі, Віра Брежнєва провела цей день на відпочинку за кордоном і не була на святі.

Скріншот Instagram

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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