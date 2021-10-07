Старшого народила у 18: Ассія Ахат показала своїх синів (фото)

Як виглядають сини Асії Ахат - дивіться фото / Фото: прес-служба, скриншот

Нещодавно в Мережі з'явилися фото синів Брітні Спірс, а тепер настав час подивитися, як зараз виглядають діти Ахат.

Ось, як виглядав молодший син Асії в 2017 році. Артистка рідко ділиться сімейними знімками.

Реклама

Скріншот: Instagram

Хлопець помітно виріс і ось, як Філіп виглядає зараз. Нещодавно йому виповнилося 18 років.

Фото: прес-служба

За словами Асії, з самого дитинства молодший син любив футбол і шахи, був допитливою дитиною. У своєму юному віці Філіп вже розвиває власний стартап і допомагає батькові з його бізнесом, він часто на літніх канікулах працював в супермаркетах і розставляв продукцію.

Фото: прес-служба

Старшого сина, Данила, Ассія Ахат після народження ростила сама – чоловік був в армії, а коли він повернувся, через деякий час, вони вирішили розлучитися. Данило народився, коли Асії було всього 18 років.

Реклама

Фото: скріншот

Сини Асії виросли справжніми чоловіками, а головний секрет її виховання – в спілкуванні з дітьми та вміння слухати їх.

Не думайте, що ваші діти повністю відверті з вами, навіть якщо вони слухняні. Будьте до них більш уважні і зставте запитання, – резюмує співачка в програмі ЖВЛ.

Інші новини про дітей зірок: