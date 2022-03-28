Відомий український актор пояснив, чому багато артистів РФ підтримують Путіна-вбивцю та війну в Україні

Станіслав Боклан розкритикував колег з Росії / Фото: boklanstas

За цей кривавий місяць війни Росії проти України багато знаменитостей зняли маски та показали справжні свої обличчя. Зокрема, Микола Басков та Стас Михайлов, які підчиняються кремлівській пропаганді і підтримують свого президента-диктатора.

Відомий український актор, Народний артист України Станіслав Боклан вирішив прокоментувати таку позицію зірок російського шоубізу. В інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24" артист пояснив, чому його російські колеги так вчиняють.

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Я не намагався розібратися в їхніх головах, але так гіпотетично припускатиму. Люди бояться втратити комфорт, посаду, ситість, заробітки і таке інше. І бояться втратити найголовніше – обласконість владою. Тому, як тільки виникає ось це побоювання, тоді те місце, де була совість, починає заростати хроном, – пояснив Боклан в інтерв'ю.

Згадав Боклан і російського актора Дмитра Пєвцова, який останнім часом активно "поклоняється" Путіну та виходять на стадіон "покричати" в підтримку диктатора. За словами артиста, "цей дутий мачо раптом став тухлим бананом".

Однак найбільше дивує актора "армія тих, що мовчить". Нагадаємо, до цього переліку входить Регіна Тодоренко, Ані Лорак та багато інших зірок.

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Я не кажу, що вони мовчать від незнання, вони мовчать від страху знову таки щось там втратити. На мою думку, було б простіше і зрозуміліше, якби вони сказали, що вони за В.В, за вбивство. Але це мовчання пригнічує дуже страшно, – додав Боклан.

Нагадаємо, раніше українська співачка Марія Яремчук засудила "голубку миру" Ані Лорак і зізналася, чому сама відмовлялася від концертів у РФ.

До речі, нещодавно Леонід Агутін на концерті в Москві закликав до припинення воєнних дій в Україні.

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