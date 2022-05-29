Брюс Вілліс, що страждає на афазію, вперше за довгий час вийшов на публіку

Вперше за довгий час Брюс Вілліс вийшов на публіку

Після новин про те, що у Брюса Вілліса діагностували афазію, актор не лише завершив свою кар'єру в кіно, а й став рідше з'являтися на публіці

Рідкісні виходи "міцного горішка" на вулицю тепер не залишаються поза увагою папараці та шанувальників. Так, днями Вілліса помітили під час прогулянки.

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Брюс Вілліс був помічений на прогулянці з друзями у Малібу

67-річний голлівудський актор прогулювався вулицями Малібу, штат Каліфорнія, зі своїми друзями, а потім заглянув на обід до одного з місцевих ресторанів.

Зірка "Міцного горішка" вийшла на прогулянку

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Судячи з фотографій, поки Вілліс почувається досить непогано. Проте, як стало відомо, хвороба швидко прогресує і у зірки кіно вже виникають деякі складнощі з пам'яттю та мовленням.

Незважаючи на те, що зараз Брюсу все складніше підтримувати спілкування, він не залишається один і постійно перебуває у колі друзів та рідних. Також, як стало відомо раніше, у актора з'явився особистий помічник.

Велику підтримку зірці Голлівуду надає його сім'я, а також колишня дружина Демі Мур, з якою актор залишився у дружніх стосунках. А нещодавно 10-річна донька Брюса Вілліса Мейбел Рей сфотографувала батьків під час сімейної прогулянки – Вийшли дуже зворушливі сімейні кадри.