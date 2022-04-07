10-річна донька Брюса Вілліса сфотографувала батьків під час сімейної прогулянки: зворушливі кадри

Найрідніші люди Брюса Вілліса, у якого виявили серйозну хворобу, підтримують актора і не залишають його наодинці

Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці / Фото: Instagram

Нещодавно весь світ дізнався, що Брюс Вілліс завершує кінокар'єру через афазію (захворювання, яке позбавляє здатності спілкуватися). Тепер актор перебуватиме під наглядом найближчих людей та менше з'являтиметься на публіці.

Днями дружина Вілліса Емма показала милі кадри в Instagram. Світлини зроблені під час їхньої прогулянки на свіжому повітрі.

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Пара у шлюбі з 2009 року

До речі, зробила такі світлини донька подружжя 10-річна Мейбел Рей.

Брюс та Емма виховують двох доньок

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Мама і тато в своєму улюбленому середовищі, – підписали фото.

Зазначимо, що актор Брюс Вілліс та модель Емма Хемінг одружені вже 13 років. Пара зіграла весілля в березні 2009 року. До речі, Емма молодша за Брюса на 23 роки.

У подружжя є дві доньки – 10-річна Мейбел Рей та восьмирічна Евелін Пенн. Сім'я живе в Ньо-Йорку, в квартирі поруч з Центральним парком.

Актор та його сім'я / Фото: Instagram

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До слова, колишня дружина актора, Демі Мур, і старші дочки, Румер, Скаут і Таллула в прекрасних стосунках із Брюсом, Еммою та дівчатками. Вони чатсо збираються разом на свята. А два роки тому навіть пересиджували карантин усі разом у маєтку Демі в Айдахо.

Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур подякувала фанатам тата за підтримку.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що Джим Керрі закінчує акторську кар'єру і йде на пенсію.