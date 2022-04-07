Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

10-річна донька Брюса Вілліса сфотографувала батьків під час сімейної прогулянки: зворушливі кадри

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 12:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найрідніші люди Брюса Вілліса, у якого виявили серйозну хворобу, підтримують актора і не залишають його наодинці
Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці
Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці / Фото: Instagram

Нещодавно весь світ дізнався, що Брюс Вілліс завершує кінокар'єру через афазію (захворювання, яке позбавляє здатності спілкуватися). Тепер актор перебуватиме під наглядом найближчих людей та менше з'являтиметься на публіці.

Днями дружина Вілліса Емма показала милі кадри в Instagram. Світлини зроблені під час їхньої прогулянки на свіжому повітрі.

Реклама

Пара у шлюбі з 2009 року
Пара у шлюбі з 2009 року

До речі, зробила такі світлини донька подружжя 10-річна Мейбел Рей.

Брюс та Емма виховують двох доньок
Брюс та Емма виховують двох доньок

Реклама

Мама і тато в своєму улюбленому середовищі, – підписали фото.

Зазначимо, що актор Брюс Вілліс та модель Емма Хемінг одружені вже 13 років. Пара зіграла весілля в березні 2009 року. До речі, Емма молодша за Брюса на 23 роки.

У подружжя є дві доньки – 10-річна Мейбел Рей та восьмирічна Евелін Пенн. Сім'я живе в Ньо-Йорку, в квартирі поруч з Центральним парком.

Актор та його сім'я
Актор та його сім'я / Фото: Instagram

Реклама

До слова, колишня дружина актора, Демі Мур, і старші дочки, Румер, Скаут і Таллула в прекрасних стосунках із Брюсом, Еммою та дівчатками. Вони чатсо збираються разом на свята. А два роки тому навіть пересиджували карантин усі разом у маєтку Демі в Айдахо.

Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур подякувала фанатам тата за підтримку.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що Джим Керрі закінчує акторську кар'єру і йде на пенсію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти