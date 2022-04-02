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Брюсу Віллісу, який хворий на афазію, знадобився помічник

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 квітня, 18:20
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Днями близькі голлівудського актора підтвердили, що актор закінчує свою кар'єру через проблеми зі здоров'ям
Брюс Уілліс
Брюс Уілліс / Фото: Getty Images

У Брюса Вілліса діагностували афазію – розлад мови, викликаний ушкодженням мозку. При захворюванні людині складно розуміти мову та підбирати слова, а також читати та писати. Наразі вся сім'я підтримує актора.

Дружина Брюса Емма, яка молодша за чоловіка на 24 роки, постійно перебуває на зв'язку з професіоналами і вже домовилася про те, щоб лікуванням актора займалися найкращі лікарі. Як пише People, посилаючись на джерела, зараз Брюса не залишають одного.

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Брюс Вілліс із дружиною
Брюс Вілліс із дружиною / Фото: Getty Images

У нього вдома є помічник, який стежить за його безпекою, але Емма також дбає про нього. Оскільки Брюс старший за Емму, вони знали, що його здоров'я може погіршитися раніше, ніж у неї. Проте його діагноз був для неї шокуючим

Нагадаємо, про хворобу Брюса стало відомо ще до офіційного підтвердження. Є версія, що це є наслідок травми голови, яку Вілліс отримав під час зйомок.

Як повідомляло The Sun, у 2002 році на зйомках фільму "Сльози сонця" стався нещасний випадок із піротехнічним снарядом. Через два роки актор подав позов проти кінокомпанії Revolution Studios, заявивши, що отримав серйозні моральні та фізичні травми.

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За інформацією LA Times, ті, хто працював з актором в останні кілька років, зазначали, що це вже не той Брюс Вілліс. Так, його репліки робили коротшими, а монологів у сценаріях намагалися уникати. Команда знаменитості просила, щоб він знімався максимум вісім годин на день. Крім того, у більшості екшн-сцен артиста замінювали дублери.

До слова, донедавна Брюс Вілліс брав участь у багатьох проєктах. Тому, мабуть, кілька прем'єр за його участі таки побачимо. Зокрема, "Фортеця: Око снайпера", "Райське місто", "Невірне місце" та "Білий слон".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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