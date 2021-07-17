Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Більше не пара

Прем'єра від LOBODA

Кліп Maneskin

Відбиток Кароль

Канни-2021

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Дружина Ступки публічно обматюкала організаторів концерту за те, що вони не надали їй VIP-столик

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
17 липня, 11:27
Копіювати лінк
Дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова обурилася тим, що її з сім'єю запросили на концерт реп-виконавця Jah Khalib, але не надали столик
Поліна Логунова влаштувала скандал через те, що їй не надали VIP-столик
Поліна Логунова влаштувала скандал через те, що їй не надали VIP-столик / Фото: instagram.com/polinalogunova

Вчора, 16 липня, в заміському комплексі NAVY відбувся концерт казахстанського виконавця Jah Khalib. Організаторами концерту виступила компанія YULA Company. На концерт прийшли шанувальники артиста, крім них, як глядачі були запрошені і деякі українські знаменитості – зокрема і дружина актора Дмитра Ступки, ведуча і блогерка Поліна Логунова, яка раніше обматюкала власниць за кермом.

Як пише Telegram-канал "Культурная Прачечная", Поліна знову відзначилася красномовством, тільки тепер на адресу представників NAVY – все через те, що їй і Дмитру довелося слухати концерт стоячи, а не за VIP-столиком. Повідомляється, що окремі столики надавалися гостям за гроші.

В Instagram Логунова публічно обматюкала одну з піар-менеджерок, у якої вона вимагала окремий столик на концерті. Поліна обурилася, що їй як "медійній особистості" і "дружині не останньої людини в країні" не надали зручності.

Коли ви запрошуєте медійних людей, шановні організатори, то ви повинні розуміти, що цим людям потрібно виділити стіл за низкою причин, тим більше, коли ми говоримо, що будемо з дитиною, – каже Поліна.

Далі вона заявила, що піар-менеджерка написала Дмитру і нібито почала скаржитися на те, що Поліна нецензурно висловилася на адресу організаторів.

Вона почала писати моєму чоловікові, людині не останній в країні, і висловлювати своє "фе". Маленька, ти хто, бл * дь? Писати своє "фе" ти будеш хлопчикові, який тебе смикає за подаруночки, а не моєму чоловікові, на секундочку, без однієї хвилини Народному артисту. NAVY, як ви так працюєте, що якісь тьолкі дозволяють собі подібне ставлення до гостей?

У розпорядженні "Культурной Прачечной" виявився скріншот листування Дмитра (на скріншоті праворуч) з піар-менеджеркою. Актор просив представників NAVY скоріше знайти Поліні столик, оскільки дружина "псувала йому настрій".

Скріншот: Telegram-канал "Культурна Прачечна"

Раніше Поліна Логунова заявила, що у неї з'являються суїцидальні думки.

Дивіться інтерв'ю Поліни Логунової для "Зіркового шляху":

Копіювати лінк
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Більше новин
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардаш’ян
Всі обговорюють
Таїсія Повалій на "Славянском базаре"
Подивитися
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
#FREEBRITNEY
Все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу
Дізнатися

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти