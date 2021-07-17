Дружина Ступки публічно обматюкала організаторів концерту за те, що вони не надали їй VIP-столик

Дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова обурилася тим, що її з сім'єю запросили на концерт реп-виконавця Jah Khalib, але не надали столик

Поліна Логунова влаштувала скандал через те, що їй не надали VIP-столик / Фото: instagram.com/polinalogunova

Вчора, 16 липня, в заміському комплексі NAVY відбувся концерт казахстанського виконавця Jah Khalib. Організаторами концерту виступила компанія YULA Company. На концерт прийшли шанувальники артиста, крім них, як глядачі були запрошені і деякі українські знаменитості – зокрема і дружина актора Дмитра Ступки, ведуча і блогерка Поліна Логунова, яка раніше обматюкала власниць за кермом.

Як пише Telegram-канал "Культурная Прачечная", Поліна знову відзначилася красномовством, тільки тепер на адресу представників NAVY – все через те, що їй і Дмитру довелося слухати концерт стоячи, а не за VIP-столиком. Повідомляється, що окремі столики надавалися гостям за гроші.

В Instagram Логунова публічно обматюкала одну з піар-менеджерок, у якої вона вимагала окремий столик на концерті. Поліна обурилася, що їй як "медійній особистості" і "дружині не останньої людини в країні" не надали зручності.

Коли ви запрошуєте медійних людей, шановні організатори, то ви повинні розуміти, що цим людям потрібно виділити стіл за низкою причин, тим більше, коли ми говоримо, що будемо з дитиною, – каже Поліна.

Далі вона заявила, що піар-менеджерка написала Дмитру і нібито почала скаржитися на те, що Поліна нецензурно висловилася на адресу організаторів.

Вона почала писати моєму чоловікові, людині не останній в країні, і висловлювати своє "фе". Маленька, ти хто, бл * дь? Писати своє "фе" ти будеш хлопчикові, який тебе смикає за подаруночки, а не моєму чоловікові, на секундочку, без однієї хвилини Народному артисту. NAVY, як ви так працюєте, що якісь тьолкі дозволяють собі подібне ставлення до гостей?

У розпорядженні "Культурной Прачечной" виявився скріншот листування Дмитра (на скріншоті праворуч) з піар-менеджеркою. Актор просив представників NAVY скоріше знайти Поліні столик, оскільки дружина "псувала йому настрій".

Скріншот: Telegram-канал "Культурна Прачечна"

Раніше Поліна Логунова заявила, що у неї з'являються суїцидальні думки.

Дивіться інтерв'ю Поліни Логунової для "Зіркового шляху":