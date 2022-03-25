Супермодель Аліна Байкова вийшла на мітинг на підтримку України у Нью-Йорку

Модель Аліна Байкова підтримала Україну у Нью-Йорку

Сьогодні весь світ говорить про Україну. Щодня у різних куточках світу проходять акції та мітинги на підтримку українців. Нещодавно Тіна Кароль вийшла на мітинг у Польщі.

Свою позицію та підтримку рідному народу показала українська модель Аліна Байкова, яка вже досить давно живе та працює за кордоном.

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Супермодель вийшла на вулиці Нью-Йорка разом з іншими мітингувальниками, щоб закликати світову владу зупинити Росію та їхнє військове вторгнення на території України.

Модель обрала для заходу костюм у кольорах національного прапора України. Також Аліна зробила макіяж та манікюр теж у синьо-жовтих відтінках.

Скріншот – instagram.com/alina_baikova

На мітингу Байкова зустрілася зі співачкою Олександрою Зарицькою із гурту KAZKA.

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Виконавиця приїхала до США, щоби виступити з благодійними концертами. А під час мітингу Зарицька заспівала гімн України у самому центрі Нью-Йорка.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль та Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих для України на концерті у Польщі. А незабаром у Варшаві пройде спільний концерт українських та російських виконавців на підтримку України.

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