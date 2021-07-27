Чоловіка молодшої сестри Брітні Спірс підловили за переглядом фото співачки: Ось це курйоз!

Шанувальники помітили незручну деталь в соцмережі Джеймі Лінн Спірс, яка не особливо підтримує свою сестру, Брітні Спірс, в боротьбі за свободу

Джеймі Лінн Спірс і її чоловік Джеймі Уотсон / Фото: instagram.com/jamielynnspears

Армія шанувальників американської співачки Брітні Спірс, яка днями оголила груди в Instagram, спіймала на гарячому чоловіка її сестри, Джеймі Лінн Спірс. Поки та робила Селфі в дзеркалі, її чоловік Джеймі Вотсон сидів в телефоні та переглядав Instagram самої Брітні. Більш того, зображення, на яке він дивився, можна трактувати дуже двозначно.

У Instagram-акаунті молодшої сестри Брітні, Джеймі Лінн Спірс з'явилася серія фото, зроблених під час її відпочинку з сім'єю. На одному з кадрів вона позує в купальнику, а поруч сидить її чоловік Джеймі Вотсон і переглядає стрічку в соцмережі. Якщо уважно придивитися, то стає очевидним, на яке фото він дивиться. Це недавній пост Брітні Спірс – співачка зробила фото книжкової сторінки.

Доброта. Ви знаєте, що мене дійсно заводить? Що я вважаю неймовірно сексуальним? Доброта, – написано на сторінці.

Найбільш уважні користувачі помітили, що зараз це фото з книгою знаходиться між двома іншими відвертими знімками в акаунті Брітні. Незграбним моментом є і сам факт того, що Джеймі Лінн Спірс з чоловіком так уважно дивляться на те, що постить Брітні, що це навіть потрапляє в кадр.

Чоловік Джеймі Лінн Спірс дивився фото її сестри / Фото: instagram.com/britneyspears

Що відомо про конфлікт Брітні Спірс з сестрою?

У Брітні Спірс і Джеймі Лінн Спірс дійсно непрості стосунки. Нещодавно Брітні назвала сестру "підлої дуп*ю" за те, що та виступила з її піснею на одному заході. Сама ж Брітні Спірс не може займатися кар'єрою і вести концертну діяльність, оскільки з 2008 року знаходиться під опікунством батька. Джеймс повністю її контролює і приймає рішення стосовно її фінансів, медицини, особистого життя та навіть таких базових речей, як купівля кави. Своєю чергою за опікунство він отримує річний посібник.

Також відомо, що у Брітні Спірс за роки її роботи накопичилися багатомільйонні статки, що може представляти інтерес для її родичів. На цей момент Брітні продовжує боротися за свободу.

Чому ексчоловік Брітні Спірс був нещодавно арештований – дізнайтеся в відео:

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, ніби Брітні Спірс заручилася з Семом Асгарі, попри заборону її батька виходити заміж без його дозволу.