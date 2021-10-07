Дружина Павліка поскаржилася на відпочинок з сином за кордоном: Нічого не радує

Катерина Репяхова розповіла про першу поїздку з сином за кордон / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павлика, яка нещодавно показала обличчя сина, поки не дуже насолоджується першою поїздкою з дитиною за кордон. Як зізналася Катерина Репяхова, тримісячному малюку важко дався переліт літаком.

Діти до року сплять в літаку – це не про нас. Міша не спав, не грав, не сидів, – розповіла молода мама в InstaStories.

Скріншот: Instagram

Катерина розповіла, що їм з Віктором Павликом довелося по черзі носити сина на руках в проході літака. Лише перед самою посадкою малюк заснув всього на 20 хвилин.

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Скріншот: Instagram

Коли пара вже приїхала до готелю, ситуація не змінилася.

Міша продовжує плакати у візочку. Я зійду з розуму, якщо так буде весь час, – написала Репяхова.

Скріншот: Instagram

Дружина Віктора Павліка попросила ради у підписників. Вона зізналася, що вже пошкодувала про цю поїздку.

Скріншот: Instagram

Деякі фоловери рекомендували носити Михайлика на руках. Як зазначила молода мама, на деякий час це допомогло. Але тим не менше поки дружина артиста не в захваті від відпочинку в Туреччині.

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Скріншот: Instagram

Дивіться інтерв'ю Катерини Репяхової для програми "Зірковий шлях":

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