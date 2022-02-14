Суспільне не готове підписувати договір з Аліною Паш – голова НОТУ

Alina Pash може бути дискваліфікована / Фото: YouTube, instagram.com/alinapash/

Сьогодні, під час прес-конференції, де раніше пояснили помилку під час оголошення результатів Нацвідбору, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький заявив, що Аліну Паш можуть дискваліфікувати.

Нагадаємо, з результатом 15 балів, Alina Pash стала переможницею Національного відбору на "Євробачення-2022".

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Одразу після фіналу в Мережі спалахнув скандал – організаторів звинуватили у фальсифікації голосування, а також у порушенні правил конкурсу. Головним аргументом залишається те, що Alina Pash відвідувала окупований Крим через територію Росії.

Я дуже вдячний небайдужим громадянам, які сьогодні оприлюднили інформацію, що, за їхніми даними, Аліна Паш в'їжджала до Криму з території Росії, – сказав голова Суспільного.

Суспільне показало документи про легальне перетинання Аліною Паш кордону з Кримом / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Микола Чернотицький звернувся до Держприкордонслужби з проханням підтвердити або спростувати інформацію про те, що довідка, яку надала Паш, є підробкою.

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У випадку, якщо ця довідка була не дійсна і Суспільне шахрайським способом було обманено, компанія, відповідно, буде приймати нове рішення. Якщо ця довідка дійсна – питання буде знято. До цього моменту, як голова правління Суспільного мовника, я відмовляюся підписувати договір із переможцем Нацвідбору, оскільки є достатньо великий сумнів, – сказав Микола Чернотицький.

Він додав, що у випадку, коли Європейський мовний союз виявить політизованість Нацвідбору, Україна не братиме участі у "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, раніше член правління Суспільного Ярослав Лодигін виправдався за те, що назвав Kalush Orchestra "людьми з гір".

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