Весілля Моргенштерна зрежисував українець Олег Боднарчук

Олег Боднарчук виступив режисером весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/influesii

Епічне весілля Моргенштерна, яке ще довго обговорюватимуть, було явно непросто організувати й одна лише команда репера тут би не впоралася. Як виявилося, тут була залучена "рука майстра" – українського режисера Олега Боднарчука, який співпрацював з Кіркоровим, Пугачовою, Лободою та іншими зірками естради.

Telegram-каналу "Культурна Прачечна" Олег Боднарчук підтвердив, що дійсно зрежисував весілля Моргенштерна. Та й сам режисер "засвітився" на відео з заходу.

Олег Боднарчук був режисером весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/stories/mihazhilenkov

У своєму Instagram-акаунті Олег Боднарчук опублікував відео, зняте в розпал весілля.

Що відомо про весілля Моргенштерна?

Головне дійство відбулося на величезному теплоході, який зустрічав гостей на набережній біля Москва-Сіті. Там Ділару і Моргенштерна зустріли цигани з піснями й танцями, після чого молодята з'їли коровай, запустили голубів в небо і разом з гостями сіли на теплохід. Серед запрошених були Настя Івлєєва, Даня Мілохін, Ксенія Собчак, яка виступила тамадою та інші зірки.

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